Chiara Ferragni al Love Mi/ Le troppe inquadrature fanno infuriare il web, cosa succede?

Sì è concluso da poche ore l’evento benefico Love Mi, e già sui social iniziano a scaturire le prime polemiche che sembrano riguardare la reginetta delle infleuncer: Chiara Ferragni. A destare irritazione nel web sarebbero state le continue inquadrature su di lei e sulle sue amiche. Love Mi è l’evento tenutosi ieri sera in Piazza Duomo a Milano, un vero e proprio regalo alla città, nato su iniziativa dei cantanti Fedez e, a seguire, J-ax, e condotto da Aurora Ramazzotti e Elenoire Casalegno.

Il concerto, totalmente gratuito, ha visto l’esibirsi di artisti emergenti, come Paky, Rhove, Rose Villain, e più affermati come Mara Sattei, Tanai, Tedua, Rkomi, Ghali che hanno fatto ballare i migliaia di giovani che occupavano la piazza. A concludere la serata è stata l’esibizione e riappacificazione proprio di J-Ax e Fedez tornati amici dopo il litigio che gli aveva portati a non parlarsi per anni. L’obbiettivo del concerto era quello di raccogliere fondi per la fondazione TOG, Together To Go, specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. La natura benefica dell’evento non ha però fermato le critiche.

Love Mi o meglio “Inquadratura costante su Chiara Ferragni”

Chiara Ferragni non sembra essere presente dall’inizio del concerto ma arriva in seguito e, da quel momento, il cameramen non smette di puntarle l’obbiettivo addosso! “Va bene essere un influencer, va bene essere la moglie dell’organizzatore, ma così è troppo”, si legge sul Web. La giovane 35enne era al concerto con la sorella Valentina Ferragni e le amiche Chiara Biasi e Veronica Ferraro, che come lei, non hanno avuto un attimo di pace.

Inquadrata mentre arriva, mentre canta, mentre beve un cocktails, mentre sbadiglia e anche nel momento del pianto post dedica di Fedez che ha detto:” Non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora, ringrazio i medici, una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita e la persona più importante, mia moglie. Ti amo tanto”. Il momento commuovente però non ha fermato l’ira del web, in particolare su Twitter si legge: “Lo hanno chiamato Love Me perché -Inquadratura su Chiara Ferragni pareva brutto”, o ancora, “Ogni 45 secondi inquadratura a Chiara Ferragni altrimenti salta qualche testa”. Insomma il pubblico sembra apprezzare la beneficienza sì, ma meglio quella “in privato”.

