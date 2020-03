Chiara Ferragni/ Andrea Fontana:”Sue prese di posizioni rivelate più politiche di chi lo fa di professione”

Chiara Ferragni sta vivendo al meglio la quarantena in casa, almeno a giudicare da uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La nota influencer e imprenditrice infatti ha condiviso con gli ammiratori un tenero scatto che la vede con il piccolo Leone, il figlio avuto da Fedez, nella vasca da bagno. “La vita è fatta di piccoli momenti come questo”, scrive in inglese, riuscendo ad ottenere in poche ore oltre 600 mila like. Clicca qui per guardare la foto di Chiara Ferragnez. Intanto è il marito Fedez a prendere parte ad una delle ultime iniziative musicali in tv, Musica che unisce, che verrà trasmesso nel preserale di Rai 1 di oggi, martedì 31 marzo 2020. Il sociologo della comunicazione Andrea Fontana invece, è intervenuto in queste ore nel sito Il Capoluogo, per elogiare la capacità di Chiara di parlare alle folle via social. Un’abilità che la classe politica invece non avrebbe dimostrato di possedere. “Estremizzo, ma ci sono state prese di posizione da influencer come Chiara Ferragni che si sono rivelate più politiche di quelle di qualche politico di professione”, ha detto Fontana, lamentando un’assenza della psicologia nelle comunicazioni governative.

Chiara Ferragni non si è tirata addosso solo le critiche del Codacons in merito alla campagna solidale lanciata nei giorni scorsi. Anche numerosi haters si sono affacciati virtualmente nel suo mondo per puntare il dito contro l’influencer e il martio Fedez. Non è una novità, visto che Chiara ha vissuto lo stesso fenomeno anche in passato, quando ha risposto a tono a diversi attacchi. Questa volta a sollevare il polverone è stata una foto in particolare, che la Ferragni ha pubblicato sui social e dove si mostra affacciata al balcone durante un bel tramonto. “Il momento preferito della giornata”, aveva scritto, “non vedo l’ora di godere di un bicchiere di vino e dello splendido scenario quando tutto questo sarà finito“. Parole che hanno ricevuto l’applauso da parte di diversi fan, ma che hanno spinto qualcun altro ad alzare la testa: “Certo“, ha scritto un hater, “tu non vedi l’ora di farti il cicchetto, io invece non vedo l’ora di tornare a lavorare, sempre se ne avrò ancora uno. Vedi le priorità”. Chiara a quel punto ha deciso di sottolineare un dettaglio: anche lei lavora e non vede l’ora di ritornare in attivo, visti i danni subiti, come tutti, dal 25 febbraio ad oggi. “Se leggi la descrizione, sto parlando di un certo momento della giornata”, ha risposto ancora, “e della leggerezza che vorrei collegargli, in tempi futuri e migliori. Evitiamo le polemiche inutili. Le priorità sono per tutti le stesse e cercare di sminuire gli altri non porta a nulla di positivo”.

Che tenerezza con Leone

