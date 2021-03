Chiara Ferragni annuncia la sua collezione di occhiali da sole/ “Sono entusiasta!”

Nuovo importante progetto per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale da oltre 22 milioni di follower ha annunciato sul suo profilo Instagram la sua prima collezione di occhiali da sole attraverso uno scatto in cui ne indossa un paio che hanno già fatto il pieno di like.

“Sono così entusiasta di annunciare ufficialmente il lancio della mia prima collezione di occhiali da sole @chiaraferragnibrand – ha scritto la Ferragni a corredo dello scatto – Sei pronto? Sarà disponibile esclusivamente qui: siti web e negozi di @sunglasshut @ salmoiraghievigano + sito web di @chiaraferragnibrand. Lo stock è limitato quindi rimanete sintonizzati per ulteriori sorprese nei prossimi giorni.” ha comunicato la moglie di Fedez nel post che ha mandato in delirio i fan del suo brand.

Chiara Ferragni presto mamma: il nuovo importante progetto prima del parto

Chiara Ferragni si lancia dunque in una nuova avventura, entrando in un settore finora neppure sfiorato: quello dell’eyewear. L’imprenditrice e influencer per questo progetto ha collaborato con Luxottica portando alla luce la sua prima capsule collection di occhiali che verrà lanciata nel giorno della Festa della Donna. Una data importante e sicuramente simbolica, che rappresenta per Chiara anche un nuovo traguardo. Ricordiamo che questo è un mese molto importante per la Ferragni non solo dal punto di vista lavorativo: la moglie di Fedez sta infatti per diventare mamma per la seconda volta. Dopo Leone, la coppia avrà una bambina della quale, tuttavia, non è stato ancora svelato il nome.

