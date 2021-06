Chiara Ferragni attaccata da complottisti e no vax/ “Mi fate ridere, siete fuori!”

Chiara Ferragni nel mirino di “complottisti” e no-vax. In principio furono gli haters, ora invece l’influencer deve difendersi dagli attacchi di coloro che mettono in dubbio il fatto che si sia vaccinata. Tutto è partito da un post pubblicato dalla stessa Ferragni, che su Instagram ha scritto: «Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo». Questa la didascalia scelta per la foto in cui si vede che le viene inoculato il vaccino sul braccio sinistro. Ma sono subito scoppiate le polemiche contro l’imprenditrice digitale, in particolare è stata accusata di non essersi vaccinata a causa delle “discrasie” tra la foto del suo post e alcune storie che ha pubblicato su Instagram. «Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perché nel video sembrava che avessi un braccio diverso con il cerotto. Primo, siete fuori, secondo, l’ho fatto sul braccio sinistro, semplicemente che la telecamera frontale inverte l’immagine. L’ho fatto su quello sinistro, quello senza il tatuaggio dei leoni».

CHIARA FERRAGNI INSULTATA ANCHE DA NO VAX

Chiara Ferragni ha pure pubblicato una foto esplicativa per smentire i complottisti del web. Ma credete che la spiegazione fornita dall’influencer sia stata sufficiente? A questi si sono aggiunti i no vax. «I potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci veleno», ha scritto ad esempio un utente. «Ma i fanatici del vaccino non si sentono offesi nel vedersi trattare e considerare come stupidi?», un altro commento delirante. Ma nessuno dei tanti messaggi di questo tipo ha scalfito Chiara Ferragni, che anzi ha voluto sensibilizzare i suoi milioni di follower: «Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti», ha scritto infatti l’imprenditrice digitale. Poi ha fornito degli aggiornamenti sulle sue condizioni post vaccino: ad esempio il dolore al braccio passato quasi del tutto e il fatto che si senta esattamente come prima. Del resto gli effetti collaterali più comuni sono dolore dove viene fatta l’iniezione, febbre e mal di testa…

