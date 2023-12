Chiara Ferragni attaccata da Simona Izzo: “Le sue fortune le ha fatte la madre”/ “Per lei un milione…”

Chiara Ferragni finisce nel mirino di Simona Izzo

Simona Izzo si è scagliata contro Chiara Ferragni. Prosegue il periodo complicato dell’imprenditrice digitale e moglie di Fedez, alle prese probabilmente con la fase più complicata della sua carriera. L’influencer è stata presa di mira dalla regista e moglie di Ricky Tognazzi, Simona Izzo, che nel corso di un intervento a La vita in diretta da Alberto Matano su Rai1, si è così scagliata contro Chiara Ferragni riguardo al caso Balocco: “Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda. I social crolleranno? Ma sì, sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza. Quando c’è il vulnus…Le carriere sui social? Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica” ha detto la Izzo su Chiara Ferragni.

Simona Izzo ha poi proseguito l’attacco nei confronti di Chiara Ferragni, tirando in ballo anche la madre della moglie di Fedez: “La mamma di Chiara è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola. Però sono carriere fondate sul nulla, mi dispiace, ma è vero”. Ad elogiare comunque le doti professionali di Chiara Ferragni ci ha pensato Alberto Matano: “Aspetta però, perché in realtà qui c’è una grande capacità imprenditoriale. Perché lei ha percepito quello che sarebbe poi stato lo sviluppo dei social e dei media in generale” le parole del conduttore sull’imprenditrice digitale.

Le mosse di Chiara Ferragni per risollevare l’immagine dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni sta tentando il tutto per tutto pur di risollevarsi dopo il caso Balocco. Stando a una indiscrezione odierna riportata dal quotidiano La Stampa, Chiara Ferragni avrebbe deciso di schierare in campo un team di professionisti per rialzare la sua immagine. Il giornale spiega come i professionisti in questione siano stati individuati nello studio Gianni Origoni per gli aspetti legali, societari e civilistici, Marcello Bana per il fronte penale e l’agenzia Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba, per comunicazione e web reputation.

Questo sarebbe dunque il piano attuato dalla Ferragni per limitare per quanto possibile i danni dopo il caso Balocco. L’obiettivo primario è “risollevare l’immagine di Chiara non solo sui social ma anche a livello imprenditoriale“. Vedremo se la mossa della Ferragni si rivelerà azzeccata.











