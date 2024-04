Chiara Ferragni avvistata allo stadio di Cremona con figlio, mamma e sorelle/ Ma sui social è “sparita”

Apparizione pubblica per Chiara Ferragni, che è sparita dai social da quando è tornata da Dubai, poco dopo Pasqua. Da quel momento non erano più noti i movimenti dell’influencer, ma sabato pomeriggio è stata avvistata a sorpresa allo stadio di Cremona. L’imprenditrice digitale, indagata per il caso pandoro, è stata notata nella tribuna dei distinti dello stadio Zini dove si stava disputando la partita di calcio Cremonese-Ternana. I tifosi che stavano occupando i posti in quel settore sono rimasti increduli vedendo arrivare Chiara Ferragni. Lo spiega il Corriere della Sera, precisando che si è sistemata in una postazione defilata rispetto alla tribuna.

L’influencer, apparsa con top bianco e canottiera con addominali a vista e pantaloni denim chiari, non era sola. Infatti, è stata avvistata in compagnia della sorella Valentina e il di lei fidanzato Matteo, la sorella Francesca, il figlio Leone e la mamma Marina di Guardo. Le foto di Chiara Ferragni allo stadio Zini sono state pubblicate da Cremonaoggi.

CHIARA FERRAGNI, POCHI SELFIE ALLO STADIO DI CREMONA

Chiara Ferragni si è, quindi, rifugiata nella sua città natale con la famiglia, con cui si è ritagliata un momento di tranquillità. Del resto, nella seconda stagione della serie The Ferragnez aveva confidato il grande valore affettivo della città per lei. Ci era ancora tornata per girare una puntata. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le persone presenti hanno riferito che l’influencer era molto spesso attenta al suo smartphone, più che alla partita. Inoltre, avrebbe concesso poche foto a chi le ha chiesto dei selfie.

Quello di Cremona è stato un raro avvistamento dell’influencer in un periodo complicato per lei, a livello professionale e personale. C’è l’inchiesta sul caso pandoro per quanto riguarda la prima sfera, la crisi matrimoniale con Fedez per quanto concerne l’altra. L’imprenditrice digitale aveva ridotto le sue apparizioni anche via social, abbandonati a dicembre, dopo un mese ci è tornata. L’ultimo post pubblico di Chiara Ferragni risale al 30 marzo, lo stesso vale per la sua ultima storia.











