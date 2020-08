Chiara Ferragni, barca in avaria in Sardegna/ Paura in mare: “Speriamo bene”, poi…

Gita in barca da dimenticare per Chiara Ferragni. L’influencer sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna assieme a suo marito Fedez, suo figlio Leone e alcuni amici e insieme hanno deciso di noleggiare una barca per una giornata in mare. Tutto è andato per il meglio fino a quando la barca ha iniziato ad avere dei problemi. Il lussuoso yacht preso con gli amici ha regalato loro alcune ore di spensieratezza a largo di Caprera ma, al momento del ritorno, è finito in avaria, rendendo necessario il ritorno con un nuovo mezzo. Seppur con un po’ di spavento, la Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram le immagini della particolare situazione, finendo per fare dell’ironia sull’incidente. Pochi minuti dopo è arrivato per Ferragni e company un gommone ma le cose non sono andate meglio.

Chiara Ferragni, dopo la barca si allaga anche il motoscafo

“La nostra barca si è rotta e stiamo cercando di tornare a Olbia in motoscafo, speriamo bene”, ha fatto sapere la moglie di Fedez su Instagram. È stata sempre Chiara Ferragni a postare successivamente le immagini dell’intera compagnia in gommone, intenta a tornare sulla terraferma. Pochi minuti, però, e anche questo ha iniziato ad imbarcare acqua, facendo nuovamente preoccupare l’influencer che ha cercato di sdrammatizzare, mettendo in sottofondo la colonna sonora del Titanic. Tutto però è andato a finire per il meglio: la Ferragni è tornata in hotel da Fedez e Leone – che non hanno partecipato alla gita in barca – e ha poi tranquillizzato i fan con la frase “tutto è bene quel che finisce bene”.



