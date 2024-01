Chiara Ferragni, bocciata la proposta di Fdi per la revoca dell’Ambrogino d’Oro/ “Milano ha altri problemi…”

Chiara Ferragni, giù le mani dall’Ambrogino D’Oro: respinto l’ordine del giorno di Fdi

Il ‘caso’ Chiara Ferragni continua ad allargarsi ad altri fronti e il dibattito, dalla politica ai social, è tutt’altro che vicino alla conclusione. L’ultima novità arriva proprio dai banchi del governo dove – come riporta Il Fatto Quotidiano – Fratelli D’Italia aveva proposto come ordine del giorno la revoca dell’Ambrogino d’Oro all’influencer, massimo riconoscimento della città di Milano.

Elenoire Casalegno: "Chiara Ferragni? Ma quale errore di comunicazione!"/ "Non è una sprovveduta": la critica

Fortunatamente, questa volta la questione si è conclusa a favore di Chiara Ferragni. Il consiglio comunale di Milano ha infatti bocciato la proposta di Fratelli D’Italia con 21 voti contrari, solo 8 favorevoli e 2 astensioni. “Il comportamento tenuto dalla signora Ferragni ha causato un grave danno d’immagine alla città e alle iniziative di beneficenza e volontariato”. Questa la tesi delle forze di destra firmata da Riccardo Truppo, che però non hanno trovato l’accordo delle restanti forze politiche.

Pinuccio "Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto come in Beautiful"/ "Per chi si espone come loro..."

Chiara Ferragni, le parole di Riccardo Truppo dopo la mancata revoca dell’Ambrogino d’Oro

Dopo il voto contrario alla revoca dell’Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni – come riporta Il Fatto Quotidiano – Riccardo Truppo ha palesato il suo malcontento per il mancato provvedimento. “Sul caso Ferragni tutti hanno espresso distanza dall’assenza di etica dimostrata nel trattare il mondo del volontariato. Ma quando si è trattato di votare la revoca dell’Ambrogino non c’è stata coerenza da parte di tutti”.

La delusione dell’esponente di Fratelli D’Italia è poi proseguita: “Non auguriamo eventuali guai giudiziari a nessuno, ma quando si parla di volontariato esigiamo totale rispetto verso decine di migliaia di persone che dedicano la loro vita al servizio degli altri. Riteniamo di aver scelto l’azione simbolica migliore per dire da che parte stiamo”. In favore della revoca – come riporta Il Fatto Quotidiano – si erano espressi anche la Lega e il consigliere del Pd Gabriele Nahum. Diversa invece la posizione di Forza Italia, rincarata dalle parole del capogruppo Alessandro De Chirico: “Milano ha tanti problemi, l’Ambrogino d’Oro di Chiara Ferragni può aspettare”.

Chiara Ferragni, "41% follower sono falsi o inattivi"/ Dati Inbeat: 11 milioni su 29 sono fake o "in sonno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA