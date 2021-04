Chiara Ferragni, borraccia sold out in 50 minuti/ Bottiglia ‘glam’ a ruba: prezzo

Dopo il suo ingresso nel Cda di Tod’s, Chiara Ferragni raggiunge un nuovo obiettivo: lanciare la sua borraccia personalizzata (ma ovviamente di lusso). Si tratta di un accessorio simbolo dei Fridays for Future ma con un occhio alla moda al punto da essere glitterata e decorata con l'”Eyelike”, il simbolo del brand della popolare influencer. La bottiglia riutilizzabile realizzata in collaborazione con 24 Bottles, ha già fatto registrare subito il tutto esaurito. Un sold out inaspettato ma che evidenzia il grande potere della Ferragni, soprattutto tra i giovanissimi.

Come spiega Corriere della Sera, l’oggetto del desiderio targato Chiara Ferragni è stato messo in vendita la mattina di ieri, martedì 13 aprile sul sito di Chiara Ferragni Brand ma subito sold out 50 minuti dopo, come confermato dalla stessa Ferragni attraverso il suo profilo Instagram, in un post di due giorni fa. Ma parliamo della borraccia: qual è il suo prezzo? L’accessorio perfetto per l’estate è venduto alla “modica” cifra di 39 euro. Seppur non inaccessibile è certamente maggiore rispetto ai prezzi standard di una comunissima borraccia destinata al medesimo utilizzo.

CHIARA FERRAGNI LANCIA LA SUA BORRACCIA MA È SUBITO SOLD OUT

Cosa attira così tanto della borraccia di Chiara Ferragni, al punto da aver fatto registrare il tutto esaurito a 50 minuti dal suo lancio? La “bottiglia glamour” dall’animo green è fatta di acciaio inox steel e 100% Bpa free (cioè senza bisfenolo A) ed ha una capienza di 500 ml. Mantiene le bevande fresche per 24 ore e calde per 12 ore. In realtà come riporta Corriere della Sera, malgrado il prezzo non indifferente sarebbe in linea con le borracce di questo tipo, modello Clima, prodotte da 24 Bottles. Tuttavia non si sono fatte attendere le lamentele sotto il post social dell’influencer e moglie di Fedez, ma c’è anche chi avrebbe voluto a tutti i costi accaparrarsi la bottiglia glitterata con il simbolo del logo della Ferragni ed ora confida in un riassortimento del quale però al momento non ci sarebbe alcuna conferma. Non è la prima volta che Chiara fa notizia (e solleva qualche lamentela) con l’acqua. Nel 2018 fece discutere la sua collaborazione con il marchio francese Evian e la bottiglietta brandizzata dall’imprenditrice al costo choc di 8 euro.

