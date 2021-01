Chiara Ferragni caduta e paura: ecografia di controllo/ “In gravidanza non si sa mai”

Momenti di apprensione per Chiara Ferragni a causa di una caduta. È stata la stessa fashion blogger a raccontare la disavventura sui social. Ha spiegato, infatti, di essere caduta mentre passeggiava in mezzo alla natura. Visto che è incinta, si è spaventata per la bambina che porta in grembo, per questo si è recata subito in ospedale per sincerarsi delle condizioni della piccola che porta in grembo. Dopo essersi sottoposta ad un’ecografia di controllo, l’imprenditrice e il marito Fedez hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Così l’influencer ha deciso di raccontare tutto su Instagram, chiarendo che la tanta ansia che aveva provato è svanita. La caduta, infatti, non ha avuto alcuna conseguenza sulla bambina che sta crescendo nel pancione e che nascerà tra un paio di mesi. Chiara Ferragni sta, infatti, entrando nell’ottavo mese di gravidanza. In un precedente esame, invece, era riuscita a notare il sorriso della bambina, motivo per il quale si mostrò molto emozionato.

CHIARA FERRAGNI, PAURA PER CADUTA POI…

«Ieri ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura (senza farmi nulla) quindi oggi ho fatto un’altra visita di controllo», ha scritto Chiara Ferragni su Instagram. L’influencer ha specificato di non essersi fatta nulla, «ma in gravidanza non si sa mai». Quindi, ha deciso di sottoporsi ad una visita e ad un’ecografia di controllo. La fashion blogger ha pubblicato le ecografie tridimensionali in un post social in cui si vede la piccola sorridere. Tra l’altro in occasione della gravidanza del primogenito Leone era stata costretta al riposo forzato, quindi gli ultimi due mesi della gestazione li ha trascorsi a letto a causa di un problema alla placenta e poi si è dovuta sottoporre ad un parto cesareo d’urgenza. La nascita della secondogenita invece è prevista per la fine di febbraio, ma non è ancora noto il nome che hanno scelto i genitori per lei. Forse Chiara Ferragni e Fedez potrebbero deciderlo dopo averla vista.





