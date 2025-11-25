Chiara Ferragni rischia 1 anno e 8 mesi di carcere per pandoro gate: oggi richiesta di condanna. L'influencer si difende in aula: "Ho agito in buona fede"

CHIARA FERRAGNI SI DIFENDE: “MAI LUCRATO SU BENEFICENZA”

Lei sostiene di aver agito in buona fede e di non aver lucrato sulla beneficenza; per la Procura di Milano va invece condannata per truffa aggravata a 1 anno e 8 mesi di carcere. Al centro della vicenda c’è Chiara Ferragni, il cui processo con rito abbreviato per il pandoro gate si avvia alle battute finali. Oggi c’è stata la richiesta di condanna da parte dell’accusa, al termine della requisitoria dei pm, a cui la difesa risponderà il 19 dicembre con la sua arringa; la sentenza è prevista a gennaio.

L’influencer, però, ha già reso dichiarazioni in aula, ribadendo la sua linea. Per l’accusa, avrebbe ingannato i consumatori quando ha sponsorizzato due prodotti, legandoli a iniziative di beneficenza: comprando il pandoro o le uova di Pasqua ci sarebbe stata una donazione.

In realtà, secondo l’accusa, lei aveva incassato poco più di un milione di euro per le sponsorizzazioni social, mentre Balocco aveva donato 50 mila euro all’ospedale, a prescindere dal volume delle vendite.

L’imprenditrice digitale, che si è recata oggi in aula anticipando l’ingresso a prima dell’apertura ufficiale per aggirare le telecamere, ha parlato di «errore di comunicazione», mentre per la Procura quelle due campagne commerciali le avrebbero fruttato circa 2,2 milioni di euro, considerati un profitto ingiusto.

LE ALTRE RICHIESTE DI CONDANNA

Ma Chiara Ferragni non è l’unica a essere finita sul banco degli imputati: tra gli imputati figurano anche Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell’influencer, per il quale c’è stata la medesima richiesta di pena. La richiesta è invece di un anno per il presidente di Crealitalia, Francesco Cannillo.

Inoltre oggi è stata ammessa la costituzione di parte civile di Casa dei Consumatori, unica associazione ancora in causa, poiché le altre hanno raggiunto accordi transattivi. Ferragni ha già versato 3,4 milioni di euro prima che il processo entrasse nel vivo, tra presunti danni e sanzioni ricevute. Un aspetto che avrà un peso nell’eventuale condanna, poiché non solo il rito abbreviato impone la riduzione di un terzo della pena, ma incidono anche i risarcimenti già versati e l’essere incensurati.