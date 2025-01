Impazza il gossip su Fedez e il presunto tradimento con Angelica Montini. L’ex marito di Chiara Ferragni è stata bersagliato dal gossip inaspettato di Fabrizio Corona e non si parla d’altro sui social e sul web in generale. Stando alla sua ricostruzione la nota imprenditrice digitale sarebbe stata all’oscuro dei presunti tradimenti e pare lo sia venuto a sapere in contemporanea con tutti gli appassionati di gossip (e non). Ma come ha reagito? Ha rotto il silenzio con una frecciatina o una dichiarazione sconvolgente?

Nulla di tutto questo perché la nota influencer ha deciso di glissare sull’argomento postando una foto dove la si può vedere fasciata in un abito nero lungo e scollato e con una didascalia che informa tutti di star per raggiungere la Spagna. Ma i fan che le rimangono sono tutti dalla sua parte: “Chiara, hai vinto!”.

Chiara Ferragni tradita durante il matrimonio con Fedez? Impazza il gossip

Cosa è stato rivelato a proposito di Chiara Ferragni, il cantante e Angelica Montini? Fabrizio Corona se n’è uscito con un’inchiesta di gossip che ha davvero dell’incredibile: stando alle sue parole il rapper avrebbe avuto una relazione extraconiugale con tanto di telefonata all’ultimo minuto poco prima di salire sull’altare. In molti sui social si chiedono come sia stato possibile portare avanti una relazione del genere senza essere scoperto con tempestività.

Gli utenti che commentano i post dell’influencer sono unanimi nel definirla una vittima di tutto quanto e la difendono. La invitano a lasciarsi alle spalle la storia con Fedez, nonostante da quella siano nati due splendidi bambini. Inoltre le augurano di proteggere l’equilibrio che è riuscita a ritagliarsi dopo non solo il divorzio dal noto rapper, ma anche in seguito allo scandalo dal Pandoro-Gate; a tal proposito proprio oggi è stata rinviata a giudizio e anche in questo caso ha preferito non dire nulla. Intanto il rapper sembra che abbia deciso che il suo bersaglio per Sanremo 2025 dovesse essere per forza l’ex moglie, questo in base ai versi che sono trapelati e alla scelta della canzone presentata durante la serata delle cover (ovvero ‘Bella stronza’ di Marco Masini).

