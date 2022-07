Chiara Ferragni con la foto di Fedez in bagno/ “Ma non chiedetemi il motivo”

Chiara Ferragni in bagno con la gigantografia di Fedez: “Non chiedetemi perché”

Chiara Ferragni risolve i dubbi e le curiosità dei fan circa la gigantografia di Fedez, ovvero sia la copertina di Rolling Stones, in cui campeggia il marito. Attraverso una clip pubblicata TikTok, la famosa influencer ed imprenditrice ha spiegato quanto sia legata all’oggetto menzionato. Questo perché è la prima fotografia che ha visto del futuro marito, quando ancora non lo conosceva. “Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero”, ha ammesso di aver pensato Chiara la prima volta che ha visto il poster. Poi, ha aggiunto sorridente: “Buon per lui, mi sembra proprio un figo“. Tutto ciò è accaduto prima che il rapper scrivesse il tormentone “Vorrei ma non posto”, il brano che li ha fatto incontrare e innamorare.

Ad incuriosire i tanti fa di Chiara Ferragni, però, il fatto che il poster di Fedez sia conservato accuratamente in bagno: “Non me lo chiedete, non so perché si trovi in questo posto ma sono super affezionata a questa foto”, ha raccontato con tono divertito e spontaneo. I commenti dei fan, ovviamente, non sono tardati ad arrivare: “Chiara tu sai bene il motivo per cui l’hai messa in bagno…“, o ancora un altro utente afferma: “Che spasso i Ferragnez!”.

