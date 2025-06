Chiara Ferragni e i rumors sulla partecipazione a Ballando con le stelle 2025

Nonostante manchino mesi all’inizio di Ballando con le stelle 2025, sul web, circolano numerosi rumors sui vip che sarebbero pronti a partecipare al programma come concorrenti. Nel corso di una puntata de La vita in diretta, Roberto Alessi ha svelato la presunta presenza di Chiara Ferragni tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025. Nel programma di Raiuno condotto da Alberto Matano, il direttore di Novella 2000 ha dichiarato:

Natalia Titova: “Ecco perché me ne sono andata da Ballando con le stelle”/ “Amici? C’è un problema”

“Ho un annuncio da fare. Vi do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione. Vi piace questa notizia? E se fossi tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però secondo me si può solo migliorare. Lei è un mito, il sogno, tradotto, Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo ballando con le Stelle con l’influencer!”.

Jasmine Carrisi e il problema del suo cognome: “Situazione pesante”/ Pronta per Ballando con le stelle?

La verità sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle 2025

Dopo la voce diffusa da Roberto Alessi, Gabriele Parpiglia ha commentato così l’indiscrezione: “Chiara Ferragni, ho letto di lei a Ballando Con Le Stelle, mi risulta sia fake news come ogni anno in questo periodo. Ricordo inoltre che a settembre c’è un procedimento e i suoi legali le hanno proibito, fino a fine processo per truffa; qualsiasi apparizione in tv. Giusto per dire”.

Oggi, nella rubrica C’è chi dice di Giuseppe Candela pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 11 giugno 2025, viene smentita la partecipazione della Ferragni a Ballando con le stelle 2025: “Chiara Ferragni non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle come concorrente e nemmeno come ballerina per una notte. Nessuna trattativa, nessun incontro. L’imprenditrice digitale ha ricevuto proposte televisive, soprattutto con richieste di interviste, ma ha risposto con un ‘no grazie’. Per i prossimi mesi niente tv”.

Chiara Ferragni nuovo concorrente Ballando con le stelle?/ "Partecipazione certa": clamoroso scoop!