Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo/ “Simpatici come…” e arriva le replica del duo

Non si placano le polemiche tra Pio e Amedeo e Fedez. Tutto è nato dall’intervento el duo pugliese ai Seat Music Awards 2021 a cui il rapper ha risposto con una serie di storie pubblicate su Instagram. “Se Pio e Amedeo sono realmente in prima serata su Rai1, vuol dire che la Rai è libera!”, hanno detto Pio e Amedeo che hanno poi concluso il loro intervento così – “Dai Federico, dai. Che vuoi fare la polemica per le visualizzazioni, per vendere gli smalti”. Fedez non è rimasto in silenzio e, tra le tante cose, ha detto: “Sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri?”.

Fedez replica a Pio e Amedeo: "Arrugginiti"/ "Domani darò del neg*o e del froc*o..."

Dopo il botta e risposta a distanza tra Fedez e Pio e Amedeo, è arrivato il commento di Chiara Ferragni. Nessun post e nessuna storia da parte della moglie di Fedez che, però, ha commentato un post pubblicato dalla pagina Instagram Trash Italiano.

Chiara Ferragni e Pio e Amedeo: botta e risposta social

Chiara commenta e Pio e Amedeo rispondono. L’influencer più seguita e amata, sotto il post della pagina Trash Italiano, ha scritto: “Pio e Amedeo simpatici come… Finite voi la frase”, rivolgendosi ai followers. Il commento della Ferragni non è rimasto senza risposta.

PIO E AMEDEO, SEAT MUSIC AWARDS/ Provocazione: "Grazie Rai per non averci censurato"

Pio e Amedeo, infatti, hanno prontamente replicato rispondendo così alla moglie di Fedez: “Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? e come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia? Troppo divertente, in effetti”.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona choc su Chiara Ferragni "La tromb*rei"/ "Se la incontro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA