Se Fedez si è sottratto finora alle domande de “Lo stato delle cose“, lo stesso non si può dire di Chiara Ferragni, intercettata dal programma di Massimo Giletti durante la Fashion Week di Milano. Lo ha rivelato la trasmissione nelle anticipazioni sulla puntata in programma oggi, nella quale affronterà anche le sfumature gossip in merito al marito, quindi la separazione e le voci sui presunti tradimenti nella coppia.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati? Arriva il racconto che cambia tutto/ C'entrano i figli

Giletti ha promesso di occuparsi del momento del rapper, mentre Gente per l’influencer parla di rinascita grazie al suo nuovo amore, l’ereditiere Giovanni Tronchetti Provera. Invece, per MowMag l’imprenditrice digitale sta in realtà cercando di spingere la sua nuova immagine all’estero, dove gli scandali che l’hanno trovata sono meno sentiti rispetto al nostro Paese.

Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez/ L'amore nato con una canzone: poi il matrimonio e due figli

A tal proposito, fa riferimento ai nuovi sponsor, che sarebbero soprattutto spagnoli, e all’apparizione sulla copertina di Elle Romania, dopo l’apertura di un nuovo negozio ad Atene, in Grecia. In atto una nuova operazione di marketing per Chiara Ferragni?

CHIARA FERRAGNI, IL RITORNO DOPO L’ANNUS HORRIBILIS

C’è grande curiosità riguardo le dichiarazioni che ha reso Chiara Ferragni a “Lo stato delle cose“, a un anno dallo scoppio dello scandalo beneficenza. La sfilata di Dsquared2 è stata la prima dopo l’esilio forzato per il caso Balocco e il divorzio da Fedez, ma l’influencer ha partecipato poi ad altre sfilate ed eventi, come la festa per gli 80 anni di Elle. Intercettata dall’Adnkronos, ha ringraziato il brand per l’invito, ma soprattutto per il sostegno “anche nei momenti difficili“, che l’hanno portata, ad esempio, a processo per truffa aggravata.

Tradimento Fedez e Chiara Ferragni, cosa è successo?/ Rivelazioni e fake news: ‘terremoto’ di Fabrizio Corona

Il tracollo per Chiara Ferragni è stato professionale e personale, perché da un lato ci sono le vicende pandoro e uova di Pasqua, con l’udienza del processo fissata per il 23 settembre, dall’altro c’è il divorzio dal marito. Dopo la Milano Fashion Week, comunque, ha deciso di trascorrere un weekend alle Dolomiti con il fidanzato, smentendo le voci di una presunta crisi.