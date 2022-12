Chiara Ferragni dà il via a Sanremo 2023/ La foto con Amadeus e Gianni Morandi

Sanremo 2023 ai nastri di partenza, Chiara Ferragni

Manca sempre meno all’inizio messa in onda di Sanremo 2023, la cui conduzione si palesa in queste ore con a capo Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi. La fashion-blogger e influencer cremonese, in questa settimana di inizio dicembre 2022, dà annuncio ai followers via social di un’importante novità. «Che serata, domani vi racconto», anticipa tra le Instagram stories, prima di regalare al popolo del web delle prime immagini di quello che si preannuncia essere il trio della conduzione di Sanremo 2023. In un post condiviso pubblicamente via Instagram, quindi, Chiara Ferragni si mostra in una forma fisica perfetta mentre sfoggia un outfit total-black extra-elegance ed é immortalata in una serata trascorsa al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, i quali sono rispettivamente il numero 1 e il co-conduttore del prossimo 73esimo Festival della Canzone italiana.

“Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia”, rilascia in un messaggio pubblico la fashion blogger, a corredo delle foto realizzate con Amadeus e Gianni Morandi. Ai due grandi uomini del Festival la fashion blogger poi tiene a destinare delle dichiarazioni dolci: «È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità!». Insomma, la consorte di Fedez nonché influencer e webstar italiana più chiacchierata di nel mondo si direbbe al settimo cielo all’idea di essere vicina alla nuova sfida sanremese che l’attende, dal momento che il direttore artistico e conduttore del Festival l’ha ufficializzata come co-conduttrice per la prima e ultima serata di Sanremo 2023. E la messa in onda del Festival si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023, su RaiUno.

In occasione della magica serata documentata da Chiara Ferragni via social, intanto, hanno a quanto pare presenziato anche le due consorti di Amadeus e Gianni Morandi, Giovanna Civitillo e Anna Dan, che hanno così avuto modo di trascorrere l’incontro inaugurativo del Festival insieme al trio della rinnovata conduzione sanremese.

Chi sono i protagonisti concorrenti e ospiti di Sanremo 2023?

Nel frattempo, intanto, si infiamma il totonomi dei papabili protagonisti concorrenti di Sanremo 2023, con il web che, a grande richiesta, chiede tra i concorrenti Big del Festival il fenomeno pop uscente di Amici 21, LDA, e il padre d’arte Gigi D’Alessio. Per la quota ospiti del Festival, gettonatissima resta Britney Spears, che reduce dai festeggiamenti del 41esimo compleanno sarebbe fortemente voluta da Amadeus, così come la Kalush Orchestra Ucraina, la band vincitrice degli Eurovision Song Contest 2022.

