Chiara Ferragni debutta al cinema?/ L’indiscrezione: “Sarebbe la moglie del protagonista…”

Le vicende che circolano intorno al nome di Chiara Ferragni sono da settimane al centro dell’attenzione mediatica. In realtà, i riflettori saldamente piantati sui ‘Ferragnez’, iniziando dall’edizione del Festival di Sanremo dello scorso anno: una escalation che parte dalle prime voci di crisi coniugale con Fedez, fino al ‘pandoro-gate’ dello scorso dicembre e per concludere, la rottura con il rapper.

Chiara Ferragni – come racconta il settimanale Oggi – pare stia provando a smuovere il suo presente al fine di innescare un cambiamento che possa rinnovare il suo futuro. A dispetto delle collaborazioni professionali sfumate di recente – da Pantene all’agenzia Community – l’influencer si è concessa dei prolungati festeggiamenti in occasione del suo 37esimo compleanno; segno di una ricerca necessaria di spensieratezza e clima leggero.

Ma lo ‘scoop’ del giorno in relazione al futuro prettamente professionale di Chiara Ferragni riguarda ben altro settore rispetto al mondo imprenditoriale e digitale dove da anni primeggia. Stando a quanto riporta il settimanale – che cita come fonte la pagina social VeryInutilPeople – l’orizzonte potrebbe regalare all’influencer una novità non banale: l’esordio nel mondo del cinema.

Ebbene sì, prossimamente potremmo vedere Chiara Ferragni direttamente al cinema, almeno stando ai rumor citati in precedenza. Nello specifico, secondo la pagina social VeryInutilPeople, l’influencer potrebbe interpretare la moglie del protagonista nella pellicola “Maserati – A racing life”. La possibile svolta cinematografica rientrerebbe dunque nella necessità di rinnovare la propria quotidianità per ritrovare serenità dopo le turbolenze recenti.

