Chiara Ferragni di nuovo incinta?/ Fedez lo spera: dopo Leone genitori bis…

Sono ormai un paio di mesi che si mormora di una possibile seconda gravidanza per Chiara Ferragni. Dopo la nascita di Leone più di un anno fa, lei e Fedez non hanno mai nascosto la voglia di mettere in piedi una bella famiglia numerosa. Il rapper e l’imprenditrice digitale, potrebbero regalare a breve un fratellino o una sorellina al loro primogenito. Nel corso di una Stories di circa un paio di settimane fa, proprio Federico insieme al suo “Lello”, si è trovato con il figlio intento a fare la posizione del ponte con le mani e con i piedi. “Secondo la cultura cinese, quando un bambino fa così prevede una gravidanza”, ha spiegato Fedez, aggiungendo che: “Leo mediamente ne prevede una ogni tre ore”, ha successivamente scherzato. A questo punto, la domanda è sorta più che spontanea: “Nello scherzo c’è un fondo di verità?”. Proprio in quel periodo il cantautore se la stava spassando a Los Angeles senza la moglie, impegnata a Cannes per il Festival del Cinema 2019. La fashion blogger ha preso parte all’anteprima del film di Quentin Tarantino con protagonisti Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Chiara Ferragni di nuovo incinta?

Fedez e Chiara Ferragni hanno sicuramente intenzione di avere altri figli e proprio ultimamente, stanno lanciando chiari indizi. Alcuni mormorano che l’imprenditrice digitale possa essere già in dolce attesa. Ed infatti il buon Federico, seppur in maniera sempre scherzosa, farebbe spesso riferimento ad una possibile gravidanza della sua dolcissima metà. Sarà solamente un suo desiderio oppure non aspetta altro che diventare padre per la seconda volta? Del resto, proprio per stare accanto alla famiglia, il rapper ha messo un po’ da parte gli impegni musicali per potersi vivere appieno sia la mogliettina che il piccolo Leone. E se Fedez “lancia” indizi e speranze, nemmeno la Ferragni smentisce il gossip nascente. Forse anche lei, vorrebbe nuovamente rivivere la gioia di diventare madre un’altra volta. Staremo a vedere cosa succederà nel corso di questa bollente estate… li terremo d’occhio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA