Chiara Ferragni, vacanza hot a Como: amore nuovo o vecchia fiamma? La foto del letto sfatto scatena i fan. Parpiglia: “Vi dirò tutto”.

Dopo la relazione breve ma intensa con Tronchetti Provera, Chiara Ferragni potrebbe essersi innamorata di nuovo. Le speculazioni sul suo conto proseguono incessanti, e si sa che quello che riguarda l’imprenditrice digitale genera sempre grande interesse nei fan. In particolare dopo la separazione da Fedez si sono susseguiti tanti presunti flirt dell’influencer, la maggior parte mai confermati, e anche stavolta succede lo stesso. In seguito alla rottura con il rampollo Pirelli, Chiara è tornata super attiva sui suoi profili social, quasi a ‘recuperare’ una parte di sé che aveva smarrito durante l’ultima storia d’amore.

Negli ultimi giorni compaiono foto del nipotino Orlando, nato dalla relazione tra la sorella Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti, ma non mancano le foto delle vacanze, del mare, del relax come luglio comanda. Chiara Ferragni è infatti tornata da Città del Messico, corsa per abbracciare il piccolino prima di ripartire per una nuova permanenza sul lago di Como. A proposito di quest’ultima vacanza, Gabriele Parpiglia si è reso conto di un dettaglio che potrebbe rivelare qualcosa di inaspettato sull’influencer: il letto sfatto.

Chiara Ferragni, chi è il nuovo fidanzato? Parpiglia promette il nome choc

Il letto in disordine ha subito catturato l’attenzione di Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha scritto queste parole: “A Chiara Ferragni torna a battere il cuore e no, non stiamo parlando di Cristiano Caccamo lungo flirt mai smentito. E non stiamo nemmeno parlando di cantanti tirati in ballo nei dissing“.

Il giornalista pare quindi convinto di una nuova frequentazione per Chiara Ferragni, che avrebbe un amore completamente nuovo. Parpiglia ha poi promesso su X che presto rivelerà il nome del nuovo fidanzato di Chiara Ferragni, e spiegherà tutti i retroscena dietro all’uomo misterioso. Quella dell’influencer sembra infatti essere stata a tutti gli effetti una fuga romantica al suo adorato Lago di Como dove prima aveva anche la meravigliosa Villa Matilda con Fedez.

