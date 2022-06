Chiara Ferragni e Achille Lauro nel cast di Amici 22?/ “Non sarebbero professori ma…”

Chiara Ferragni e Achille Lauro nel cast di Amici 22? L’indiscrezione

Sono ufficialmente partiti i casting di Amici 22, edizione che potrebbe replicare le tempistiche dello scorso anno e partire già a settembre. Mentre orde di ragazzi vengono provinati a Roma, iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni su chi occuperà le cattedre dei professori di canto e ballo quest’anno. Nelle ultime settimane si è iniziato a parlare di un presunto addio di Anna Pettinelli e si è poi vociferato di un ritiro anche di Lorella Cuccarini, entrambi non ancora confermati da canali ufficiali.

Berlusconi incontra Fedez e la Ferragni: "Più famoso di voi ci sono solo io"/ Video: poi si congratula per…

Proprio in seguito a queste voci si è iniziato a parlare dei possibili sostituti. Nomi non mancano e nelle ultime ore ne sono spuntati due che hanno subito attirato l’attenzione dei fan di Amici: si tratta di Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Chiara Ferragni e Achille Lauro non sarebbero professori ad Amici 22: ecco perché

È il settimanale Nuovo Tv a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Chiara Ferragni e Achille saranno nel cast di Amici 22. Va però subito chiarito che i due non sarebbero dei professori e, dunque, in cattedra con tanto di squadra personale, ma avrebbero il ruolo di tutor. “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”, fa sapere infatti il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Chiara Ferragni, hot su Instagram/ Stoccata agli haters e pioggia di like, Fedez "POV: io che inciampo"

Ciò lascerebbe dunque ancora vacanti i possibili posti vuoti alle cattedre di canto e ballo di Amici 22. Al posto della Pettinelli, al momento, si parla di Michele Bravi ma, anche in questo caso, parliamo di una semplice indiscrezione. Al momento l’unica certezza è il ritorno delle due colonne portanti della trasmissione: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, web insorge/ Drusilla Foer: "Una genialata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA