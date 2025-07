Quando si tratta di Chiara Ferragni e Fedez, anche a mesi di distanza dalla fine tormentata del loro amore, anche le questioni immobiliari finiscono in pasto alla cronaca di gossip e alla curiosità degli appassionati. Per settimane ha tenuto banco la questione di Villa Matilda, la sontuosa dimora dei Ferragnez situata sul lago di Como e messa in vendita – tra indiscrezioni e smentite – proprio poco dopo la rottura definitiva. Due anni dopo l’ingresso nella sontuosa e lussuosa abitazione, arriva dunque l’ufficialità: Villa Matilda è stata venduta.

Fedez, chi è/ Il successo nel rap e il matrimonio (finito male) con Chiara Ferragni: ora è single?

Come riporta Chi Magazine, Villa Matilda sarebbe stata venduta lo scorso pomeriggio con tanto di annuncio da parte dell’agenzia immobiliare incaricata di gestire appunto la vendita dell’immobile. “E’ stata perfezionata la trattativa per la vendita di Villa Matilda”. Dunque, Chiara Ferragni e Fedez salutano ufficialmente la splendida abitazione che affaccia sul lago di Como ma a quanto è stata venduta e soprattutto, chi è l’acquirente?

Francesca Ferragni ha partorito la sua seconda figlia: i dettagli/ La reazione di zia Chiara Ferragni

Villa Matilda, i Ferragnez ‘salutano’ la sontuosa dimora sul lago di Como: venduta ad un imprenditore per 13 milioni di euro

Stando sempre a quanto riporta Chi Magazine, l’affare per la vendita di Villa Matilda – situata sul Lago di Como e che per circa 2 anni ha ospitato l’ex coppia Chiara Ferragni e Fedez – sarebbe stata venduta per 13 milioni di euro ad un noto imprenditore del Nord Europa del quale però non si conosce l’identità. Dato l’esborso, è evidente che l’acquirente sia una personalità particolarmente influente nel settore trattandosi di una delle tenute più prestigiose e ambite della località.

Orietta Berti attacca Fedez: "Dice troppe parolacce"/ "Mi ha detto che gli succede per divorzio e malattia"

Dunque, un altro ‘pezzo’ dei Ferragnez è ufficialmente relegato al passato: venduta Villa Matilda, per Chiara Ferragni e Fedez si riducono ulteriormente i punti di contatto dopo la separazione avvenuta ormai diversi mesi fa.