Chiara Ferragni e Fedez, accordo con Fabrizio Corona che li definì ‘ebeti’/ Tutti i dettagli

Fabrizio Corona, raggiunto l’accordo con Chiara Ferragni e Fedez dopo l’accusa di diffamazione

Sono trascorsi circa 3 anni da quando Fabrizio Corona, in un’intervista sul sito ‘Mon Men on Wheels’, definiva Chiara Ferragni e Fedez “due ebeti”. Una frase che ebbe per l’ex re dei paparazzi delle conseguenze, in quanto venne imputato per diffamazione. A distanza di quasi tre anni da quel momento arriva l’esito del processo, concluso con un accordo transattivo.

“Con un accordo transattivo raggiunto tra le parti, si chiude il processo a carico di Fabrizio Corona per diffamazione nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez”, annuncia l’Ansa, parlando di un accordo il cui contenuto rimane riservato. A seguito della transazione tra le due parti, è stata rimessa la querela da parte di Fedez e Chiara Ferragni, assistiti dall’avvocato Gabriele Minniti.

Fabrizio Corona torna in aula a novembre per il reato di violazione della privacy

Resta dunque da risolvere il solo reato di violazione della privacy, del quale Fabrizio Corona è stato accusato dopo avere pubblicato sul suo profilo Instagram, senza oscurare i dati personali, la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Francesca Crupi, successivamente non accolta dal gip Sara Cipolla. A difendere l’ex re dei paparazzi sarà ancora il legale Ivano Chiesa.

“Tramite imputazione coatta, il fotografo dei vip era quindi finito a processo per diffamazione insieme al giornalista che aveva realizzato l’intervista. – ricorda la fonte – Anche per quest’ultimo il processo si chiude qua.” Corona dovrà dunque tornare in aula ancora una volta: l’udienza è prevista per il prossimo 20 novembre, ricordiamo, per il solo reato di violazione della privacy.

