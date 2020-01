Chiara Ferragni e Fedez, account fake su Twitter/ Lei spiega: “è la mamma di Fede”

Il 2020 di Chiara Ferragni e Fedez è iniziato a Dubai con una polemica. Nelle scorse ore, Leone è stato il protagonista di una storia che non è passata inosservata agli occhi attenti dei followers dei genitori. Mentre era intento a giocare con l’ipad dei nonni, alcuni follower hanno notato le credenziali di alcuni account Twitter. Nulla di strano se non fosse che, stando a quello che scrivono diversi utenti, quei profili sarebbero gli stessi che difenderebbero a spada tratta i Ferragnez. Qualcuno, dunque, ha ipotizzato la presenza di profili fake su Twitter appartententi ai Ferragnez. Il profilo che ha scatenato i maggiori sospetti è 63camilla, un account che è stato rimosso e che in passato è stato notato per i numerosi messaggi in difesa di Chiara Ferragni e Fedez, tra i personaggi più bersagliati dagli haters. Dopo la storia con protagonista Leone, molti utenti hanno pensato che dietro quell’account ci fosse la madre di Fedez. A fare chiarezza, dopo poche ore, ci ha pensato la stessa Chiara.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, LA VERITA’ SUGLI ACCOUNT FAKE: “LA MAMMA DI FEDE DIFENDE IL PROPRIO FIGLIO”

La possibile presenza di presunti account fake su Twitter apprtenenti ai Ferragnez, ha scatenato il popolo del web che ha immediatamente commentato la notizia. Tra i tanti commenti spunta anche quello di Selvaggia Lucarelli che cinguetta: “Quindi i Ferragnez passano metà della loro esistenza sui social a postare storie e foto e l’altra metà ad essere chi difende le loro storie e foto. Nuova puntata di Black Mirror subito!“. A chiudere subito la questione, tuttavia, è stata la stessa Chiara che ha pubblicato una storia su Instagram spiegando l’accaduto. “Ragazzi oggi ho per sbaglio pubblicato Leo che giocava con l’ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account facebook, apple, instagram e twitter. Le password sono tutte state cambiate subito ma naturalmente c’è chi pensa che quello di twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core”. Nessun commento, per ora, da parte di Fedez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA