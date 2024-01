Chiara Ferragni e Fedez ad un passo dal divorzio? Team svela la verità/ “Nessun contatto con un avvocato”

Chiara Ferragni e Fedez ad un passo dal divorzio? I rumors impazzano ma il team smentisce: “Nessun contatto con avvocati divorzisti”

Non c’è pace in questo periodo per i Ferragnez, dopo l’esplosione del caso Balocco per la quale oggi l’imprenditrice è indagata per truffa indagata, ed altri casi simili che sembrerebbero emergere in queste settimane, su Chiara Ferragni e Fedez si sono abbattuti con un effetto domino una serie di problemi, fuga dei brand, chiusura di importanti collaborazioni e drastica e significativa riduzione dei follower. I problemi, tuttavia, non sarebbero solo lavorativi ma anche privati. Vanity Fair, infatti, nelle scorse ore ha ipotizzato che Chiara Ferragni e Fedez sarebbero in piena crisi.

Secondo Vanity Fair, nel dettaglio Chiara Ferragni e Fedez, Federico Lucia all’anagrafe, sarebbero ad un passo dal divorzio perché l’influencer e imprenditrice digitale sarebbe stata avvistata nello studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia che si trova a Milano. Prontamente, però, a ristabilire la verità è intervenuto il team di Chiara Ferragni: “Il team di comunicazione che assiste Chiara Ferragni, sentito da Vanity Fair, smentisce che Chiara si sia recata da un avvocato divorzista.”

Chiara Ferragni e Fedez: nessun divorzio all’orizzonte, crisi smentita per i Ferragnez

Nelle scorse ore Vanity Fair aveva acceso il gossip sui Ferragnez, secondo il magazine ci sarebbe aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Nel pomeriggio del 19 gennaio Chiara Ferragni è stata vista entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia. Chiara è arrivata da sola, accompagnata dal suo autista, ed è sparita dietro a un grosso portone. Cos’è successo dentro quelle mura non è e non sarà pubblico, almeno per il momento.”

Il team di Chiara Ferragni, invece, adesso ha smentito il rumors. Chiara Ferragni e Fedez in questo periodo stanno affrontando insieme il ciclone che gli si è abbattuto contro non senza passi falsi anche da parte del rapper, ed infatti da mesi si rincorrono voci di presunti attriti tra i due, c’è chi parla di ultimatum e chi di discussioni legati alla cattiva gestione comunicativa adottata da entrambi. In realtà il punto più interessante è un altro, aldilà di indiscrezioni e smentite sulla presunta crisi, la coppia che da sempre ha spiattellato ogni istante della propria vita, e soprattutto di quella dei figli Leone e Vittoria sui social adesso preferisce e quasi invoca il silenzio.











