Chiara Ferragni e Fedez, altro che crisi/ Il gesto social che zittisce il gossip

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme

Dopo i rumors degli scorsi giorni che volevano Chiara Ferragni e Fedez in crisi, la coppia smentisce tutto con un gesto social che non è passato inosservato. Ad alimentare gossip e pettegolezzi è stato il recente viaggio di Fedez, volato a Miami senza la moglie e i figli che, invece, sono rimasti in Italia. Un viaggio arrivato dopo il compleanno del padre del rapper a cui la Ferragni non ha partecipato avendo trascorso il weekend a Portofino con la mamma, la sorella Valentina e i figli. Gesti che avevano scatenato la preoccupazioni dei fans dei Ferragnez che, sin dall’inizio della loro storia d’amore, sono seguitissimi anche per le vicende private.

Morgan: "Sanremo? Non lo guardo ma spero vinca Annalisa"/ "Con Bugo sono stato duro, me ne pento e lo stimo"

Tuttavia, è bastato un gesto social per rassicurare tutti i fan dei Ferragnez e zittire i rumors che parlano ancora di crisi. Tra Chiara e Fedez, dunque, il rapporto di coppia è solido e lo dimostrano anche i recenti contenuti social.

Il gesto social dei Ferragnez per smentire la crisi

Dopo essere tornato a Milano dal suo viaggio a Miami, Fedez si è rifugiato in famiglia trascorrendo il tempo con la moglie e i figli. Questa mattina, così, la Ferragni e il rapper hanno trascorso la mattinata con Leone e Vittoria lasciandosi andare anche a divertenti balletti immortalati e condivisi sui social. Simpatici siparietti in cui la famiglia si è divertita a prendere in giro anche l’imprenditrice digitale per la sua poca coordinazione.

Chiara Ferragni, record di assenze nel cda di Tod's/ "In 2 anni ha partecipato a 3 riunioni su 17"

Un gesto, dunque, con cui i Ferragnez hanno rassicurato i fan mostrandosi sempre più innamorati, sereni e felici insieme ai loro bambini. Nessuna crisi matrimoniale, dunque, per l’imprenditrice e il rapper.











© RIPRODUZIONE RISERVATA