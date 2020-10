Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina/ La piccola nascerà a marzo 2021

Chiara Ferragni e il marito, il cantante Fedez, aspettano una bambina. A sganciare la bomba è il settimanale “Oggi” in edicola domani, giovedì 8 ottobre. Il giornale ha anticipato in esclusiva che Leone, nato il 19 marzo di due anni fa, avrà una sorellina, e i due faranno una splendida coppia. La notizia era stata data pochi giorni fa dalla coppia, e aveva fatto in breve tempo il giro del mondo. L’annuncio, come da copione via Instagram, uno scatto che vedeva il piccolo Leo con in mano l’ecografia della sua futura sorellina, con l’aggiunta di una foto di tutta la famiglia felice. Sempre Oggi ha svelato che la nascita è prevista per marzo 2021, lo stesso mese appunto di Leone (i due avranno esattamente tre anni di differenza). Chiara Ferragni e Fedez, subito dopo l’annuncio via foto, avevano pubblicato una serie di video in cui avevano mostrato il momento stesso in cui avevano saputo della gravidanza. Prima un filmato con il cantante e l’influencer con il mano il test di gravidanza, e poi un altro in Sardegna, dove si vedeva la coppia dare la notizia ai loro parenti stretti.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ASPETTANO UNA BAMBINA: PARTITO IL TOTO-NOME

Per la prima gravidanza Chiara Ferragni aveva aspettato il quinto mese prima di informare i suoi fan, ma questa volta non ha potuto tenerla nascosta a lungo visto che le voci sulla presunta (poi rivelatasi vera) seconda maternità dell’imprenditrice stavano circolando ormai da diverse settimane a questa parte, complice anche qualche fuga di notizie. La rivista Oggi, come scrivono i colleghi del Corriere della Sera, ha dedicato alla coppia la copertina, nonché un lungo servizio che ripercorre l’ascesa e i successi della stessa coppia, nonché le varie iniziative imprenditoriali, le confessioni, e la loro fama a livello mondiale, soprattutto della bella e brava influencer, capace di anticipare i tempi come ben pochi al mondo. Ed ora che è di fatto ufficiale la notizia che i Ferragnez aspettano una bambina, è già partito il toto-nome: come si chiamerà la piccola di casa Lucia-Ferragni? Lo scopriremo probabilmente fra qualche settimana.



