“Chiara Ferragni e Fedez, attenzione ai conflitti”/ Avv Ruggiero “Possono influenzare giudice su separazione”

Le tensioni emerse negli ultimi giorni tra Chiara Ferragni e Fedez – tra diffide, liti ai compleanni dei figli Leone e Vittoria e ripicche – riflettono le difficoltà che emergono nella prima fase della separazione. Lo conferma l’avvocato Valentina Ruggiero, esperta in diritto di famiglia, secondo cui ciò è legato a «una situazione di limbo», per cui è importante che le parti, con l’ausilio dei loro legali, organizzino la vita dei figli «garantendo ai bambini la bigenitorialità e, quindi, la presenza di entrambi i genitori». Non è affatto semplice, ma è compito degli avvocati mediare e trovare il «giusto equilibrio per garantire la serenità ai figli in questa fase in cui esistono rancori e conflitti». Il consiglio di Ruggiero è «regolamentare in modo equilibrato il diritto di frequentazione dei bambini con entrambi, sicuramente garantendo una casa prevalente, ma con frequentazioni frequenti del genitore non collocatario di fatto».

Peraltro, ciò che accade ora può condizionare il giudice, quando si passa al tribunale. «Ovviamente, tutto quanto accade in questa prima fase verrà sicuramente depositato in Tribunale e potrà influenzare sicuramente il giudice nella sua decisione finale». Ipotizzando l’assenza di un accordo prematrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez, non si dovrebbe porre la questione dell’assegno di mantenimento secondo l’avvocato Valentina Ruggiero: «Sono entrambi autosufficienti e, quindi, al di là di quello che dicono le parti, sarà facilmente dimostrabile che entrambi si manterranno autonomamente». Discorso diverso per quanto riguarda i figli, perché «dall’esame della situazione contabile retributiva patrimoniale, il giudice dovrà stabilire, anche in virtù dei tempi di frequentazione, un assegno a carico del genitore non collocatario al fine di distribuire le spese per la cura dei minori in modo più equilibrato».

SEPARAZIONE TRA CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: DALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI AL PATRIMONIO

Per Chiara Ferragni e Fedez è un periodo complicato anche dal punto di vista professionale e legale. L’influencer è indagata per il caso pandoro, mentre il rapper è al centro di una disputa con Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio. Ma per quanto riguarda l’affidamento dei figli in caso di separazione, i criteri sono chiari come evidenzia l’avvocato Valentina Ruggiero: «Se i minori sono rimasti nella casa “familiare”, cioè, dove vivevano i due coniugi prima che la loro unione si sgretolasse, il genitore collocatario presumo che sarà la madre». C’è poi chi si interroga sull’attico a City Life di Milano, in cui Chiara Ferragni e Fedez abitavano insieme fino a poco tempo fa e dove l’influencer è rimasta con i figli.

«Se lì è rimasta a vivere la madre con i figli per volontà esplicita del marito (si è trasferito volontariamente e senza coercizione) allora la casa sarà assegnata al genitore collocatario». In base alle informazioni circolate, «tale scelta sembra essere già stata effettuata di fatto, poiché Fedez ha abbandonato il tetto coniugale volontariamente, trasferendosi in altro immobile sui navigli». Infine, per l’avvocato Ruggiero sarà complesso da gestire il calcolo del patrimonio durante la separazione: «Con ogni probabilità, necessiterà una consulenza tecnica d’ufficio contabile per accertare realmente i rispettivi patrimoni dei due coniugi».











