Chiara Ferragni e Fedez “danno buca al ristorante”/ Titolare: “E’ stato brutto gesto”

Una polemica sterile o qualcosa di più? Ogni volta che si parla di Chiara Ferragni e Fedez tutto diventa polemica e anche questa volta è successo lo stesso anche se ancora i diretti interessati non hanno risposto, ma cosa è successo? Sui social i due si mostrano in barca pronti per il loro fine settimana di sole e di mare ma, intanto, qualcuno ha già puntato il dito contro il loro comportamento poco signorile e tutto perché i due non si sarebbero comportanti benissimo con un ristoratore del posto in cui si trovano ovvero titolare del ristorante Rio Bistrot di Riomaggiore che raggiunto telefonicamente da Il Corriere ha detto la sua sulla presunta prenotazione (e relativo forfait) dei due coniugi. Secondo quanto rivela il ristoratore sembra che la coppia avesse prenotato il tavolo per la cena ma che poi non si sia presentato nessuno forse per via dei fan assiepati fuori pronti a vederli e incontrarli.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ SOTTO ACCUSA

Secondo quanto rivela il titolare del ristorante, però, la cena non sarebbe stata organizzata direttamente dai Ferragnez ma, presumibilmente, dai titolari dell’hotel dove la coppia alloggiava. Quindi di chi è la colpa di questa prenotazione poi saltata? Davvero la coppia ha temuto l’incontro con i fan fuggendo via o qualcuno ha prenotato per loro una cena che, invece, non era in programma? Il ristorante ha comunque raccontato a ilGiornale.it: “In un momento di covid e post, dove la ristorazione sta soffrendo tantissimo, non è un comportamento da tenere da una persona come lui. Io non posso mandare via duecento persone per tenere il locale vuoto per lui, fino a tarda sera il personale è rimasto a lavoro e poi non viene perché c’è gente? Insomma è un personaggio famoso, cosa si aspettava? Non è una questione di soldi, una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri, a me dei soldi non interessa molto, è il comportamento sbagliato, una questione di rispetto“. Arriverà sicuramente la risposta di Fedez che non si tira indietro quando c’è bisogno di chiarire alcune cose.



