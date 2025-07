Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è diventato ufficiale: siglato l'accordo tra i due ex. Le decisioni su affido e mantenimento.

Chiara Ferragni e Fedez scrivono definitivamente la parola fine sul loro matrimonio. L’imprenditrice digitale e il rapper si sono lasciati da tempo e, ormai, hanno intrapreso due strade diverse. I due, tuttavia, resteranno per sempre legati dalla presenza dei figli Leone e Vittoria e proprio il loro affidamento era al centro delle discussioni per siglare l’accordo di divorzio. Accordo che, oggi, è stato trovato. Come fa sapere Leggo, fonti vicine agli ex coniugi confermano che ieri il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto.

Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall’avvocata Daniela Missaglia, hanno corsì firmato il divorzio chiudendo definitivamente il matrimonio.

L’accordo di divorzio di Chiara Ferragni e Fedez: cosa prevede

La fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ha messo fine anche a tutto ciò che ruotava intorno ai Ferragnez che, per anni, sono stati seguitissimi sui social dai fan, innamorati della loro famiglia. Quella che sembrava una storia d’amore destinata a durare per sempre si è rotta definitivamente e con l’accordo di divorzio è stato firmato anche l’ultimo capitolo.

Stando a quello che fa sapere Leggo citando fonti vicine all’ex coppia, l’accordo di divorzio prevede l’affidamento ti a entrambi dei figli ad entrambi i genitori con frequentazione quasi paritetica. Nessun assegno di mantenimento, inoltre, nè per la Ferragni nè per i figli mentre le spese scolastiche e sanitarie per i figli sono a carico di Fedez.