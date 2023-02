Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati?/ Il gesto che toglie il dubbio

Fedez e Chiara Ferragni pronti a ufficializzare la crisi coniugale? Il gossip sul matrimonio vip

Sulla scia del gossip che li vede protagonisti di una forte crisi coniugale, Chiara Ferragni e Fedez spiazzano l’occhio pubblico con un curioso gesto social. Nelle ore in cui l’attenzione generale di esperti e amanti fruitori del gossip é rivolta all’indiscrezione di Vanity Fair -che li vede sull’orlo di una crisi coniugale che preluderebbe ad una rottura tra coniugi- i Ferragnez romperebbero il silenzio sul matrimonio. La pillola gossipposa del giornale di cronaca rosa vedrebbe i Ferragnez in cattivi rapporti. Questo, dal momento, che dinanzi all’occhio pubblico vigile, incluso quello azzurro di Chiara Ferragni co-conduttrice dell’evento, Fedez ha registrato un bacio rainbow con Rosa Chemical concorrente nella gara dei 28 Big, a Sanremo 2023. Vanity Fair, quindi, spiffera che il rapper si sia visto costretto a rivolgersi agli amici, chiedendo loro un alloggio temporaneo, nella vociferata crisi coniugale che lo vedrebbe protagonista a causa del “tradimento sanremese” inferto alla consorte. La stessa voce vedrebbe, inoltre, gli amici chiamati in causa prendere le distanze dalle faccende dei Ferragnez, al punto di rifiutarsi di ospitare Fedez: «Lui cercava ospitalità da amici, ma non è andata come sperava», é in sintesi lo spiffero ripreso da Open sulla sedicente crisi del rapper con la moglie, dovuta al bacio dell’infedeltà sanremese.

Spunta un anello al dito tra i Ferragnez, dopo Sanremo 2023

E mentre, tra i fan di Chiara Ferragni e Fedez, c’é chi si dice da giorni in trepidante attesa della verità social dei beniamini influencer sul matrimonio vip più discusso del momento, spunta una inaspettata curiosità nel web. La influencer cremonese posta una curiosa foto tra le Instagram stories, che immortalerebbe la sua inequivocabile mano stringere quella di Fedez, dagli inconfondibili innumerevoli tatuaggi del rapper di Cigno nero. Che dietro story vi sia l’intenzione dei coniugi di spegnere le malelingue sulla sospetta rottura tra Ferragnez é ormai quasi certezza. Anche perché tra le dita immortalate nella foto, il sospetto Fedez sfoggia quella che sembra essere la fede nuziale al dito che suggella il matrimonio con la influencer icona di Sanremo 2023.

Insomma, sembra proprio che ci sia il sereno sul cielo della casa-attico di City Life dei Ferragnez.

