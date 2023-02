Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo?/ L’influencer ironizza su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez; i Ferragnez alle prese con il “caso” Rosa Chemical

Tra le notizie di gossip più chiacchierate degli ultimi giorni non si può non annoverare la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni dopo la vicenda del bacio con Rosa Chemical sul palco del Festival di Sanremo 2023. Dopo l’ilarità del momento, molti hanno iniziato a porre l’accento sulla reazione non proprio felice dell’influencer, testimoniata da un video circolato in rete e relativo al fuorionda. Da quel momento le speculazioni e retroscena sulla questione si sono accavallate l’una sull’altra, senza che arrivassero notizie dalle parti in causa.

Sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sono soprattutto i social ad alimentare le voci, a partire dalle ultime tracce sui vari profili ufficiali e relative in particolar modo al giorno di San Valentino. Dopo le chiacchiere dei giorni precedenti, molti si aspettavano una chiara smentita con post sentimentali e dediche romantiche. In realtà però, uno strano silenzio reciproco tra il rapper e l’influencer non ha fatto altro che alimentare ulteriormente la curiosità dei fan in merito alla presunta crisi. Proprio oggi però, un nuovo dettaglio, carpito da un post pubblicato proprio da Chiara Ferragni, ha portato non poche novità.

Chiara Ferragni e il filtro con le corna: l’ironia che spazza via ogni dubbio

Chiara Ferragni, tramite una stories su Instagram, sembra quasi citare indirettamente la questione tanto chiacchierata negli ultimi giorni che ha portato a teorie piuttosto insistenti su una presunta crisi con il marito, Fedez. Nell’immagine in questione, l’influencer gioca con un simpatico filtro per generare l’ilarità dei suoi followers, ma a colpire non è solo l’ironia. Il gioco visivo ricrea delle pseudo-corna sulla sua testa, scena che ha divertito non poco la diretta interessata. Per molti, tanto basta a spegnere qualsiasi rumors dopo il bacio con Rosa Chemical che ha portato alle accuse per Fedez addirittura di tradimento in mondovisione.

L’ironia con la quale Chiara Ferragni ha trattato la questione bacio tra Fedez e Rosa Chemical sembra dunque dimostrare quanto non servano nemmeno dichiarazioni per chiarire la questione. L’epoca social e l’over posting spesso non fanno altro che alimentare gossip infondati, come potrebbe appunto dimostrare la velata smentita dell’influencer. Inoltre, proprio nelle ultime ore un altro dettaglio aveva smorzato la preoccupazione dei fan. Nello specifico, molti hanno ricordato come la coppia avesse in serbo una notizia da dare dopo il Festival di Sanremo: ebbene, il silenzio social potrebbe dunque coincidere con un impegno importante per Fedez e Chiara Ferragni del quale potremmo presto conoscere i dettagli.











