Chiara Ferragni e Fedez in crisi?/ Lei a Milano con i figli, lui a Miami tra lavoro e divertimento

Chiara Ferragni e Fedez in crisi?

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? E’ la domanda che si pongono i fans della coppia che, nelle ultime settimane, si mostra meno insieme. A scatenare nuovi rumors sulla presunta crisi dei Ferragnez sono gli ultimi movimenti del rapper e dell’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni, infatti, ha saltato i festeggiamenti del suocero trascorrendo il weekend con i figli Leone e Vittoria, con la madre e la sorella Valentina mentre Fedez, dopo aver festeggiato il compleanno del padre, è volato a Miami. Il rapper ha documentato il viaggio a Miami sin dalle ore di volo.

Sui social, il rapper sta condividendo tantissimi contenuti del suo viaggio mostrando anche i momenti di leggerezza e spensieratezza che si sta concedendo senza trascurare l’allenamento e la box.

Chiara Ferragni e Fedez: rumors continui sul matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di non parlare della vita privata e sui social mostrano quella che è attualmente la loro vita. Mentre il rapper, a Miami, si occupa dei vari impegni concedendosi anche momenti di svago, Chiara, in Italia, si divide tra i figli e il lavoro. Sul web, tuttavia, i fan non nascondono di essere preoccupati per i Ferragnez che, sin dall’inizio della loro storia, hanno fatto sognare i fan.

Da una parte, dunque, c’è chi ipotizza una crisi reale tra i due e, dall’altra, c’è chi è sicuro che i due abbiano solo impegni da rispettare e che li tengono lontani. Fedez, dunque, dovrebbe tornare a breve in Italia per riabbracciare i figli Leone e Vittoria.











