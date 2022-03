Chiara Ferragni e Fedez in crisi?/ Novella 2000 svela i presunti motivi: gelosia e…

Aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Da alcune settimane, il nome dei Ferragnez è al centro di gossip e indiscrezioni. Bellissimi e innamoratissimi, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati i protagonisti della cronaca rosa per una serie di indizi che, a detta degli esperti, rappresenterebbero il segnale della presenza di una crisi in atto. A ricostruire quelli che, dallo scorso gennaio, sarebbero i motivi che avrebbero portato un po’ di tempesta nella vita dell’influencer e del rapper è Novella 2000. Come si legge sul sito del settimanale diretto da Roberto Alessi, i primi rumors sono nati quando Fedez avrebbe tolto il segui a Veronica Ferraro, una delle migliori amiche della moglie e si sarebbe fatto vedere senza fede.

Un’ipotesi che era stata prontamente smentita dalla coppia a cui era bastato pubblicare una foto delle mani intrecciate. Come ricorda Novella 2000, tuttavia, poco dopo, il settimanale Oggi aveva nuovamente parlato di una presunta crisi tra i due scatenata da una presunta terza persona che avrebbe compromesso il loro rapporto. Anche in questo caso, però, l’ipotesi non è mai stata confermata. Novella 2000, inoltre, nel ricostruire la vicenda, cita anche un terzo indizio.

Chiara Ferragni e Fedez: al gossip rispondono così

Novella 2000, infine, tra i presunti motivi che avrebbero portato ad una crisi coniugale tra Fedez e Chiara Ferragni cita anche la gelosia di cui aveva parlato anche il portale Gossip e Tv secondo cui il rapper sarebbe geloso del rapporto tra la moglie e una terza, presunta persona. Tutti indizi, tuttavia, che non trovano conferma.

I Ferragnez, al gossip che li ha improvvisamente travolti, rispondono con il sorriso pubblicando sui social foto e video in cui si mostrano sereni e innamorati. Come tutte le coppie, anche tra Chiara e Fedez non mancano le piccole discussioni e le incomprensioni, ma l’amore che li unisce riesce a superare tutto come testimonia la foto qui in basso.

