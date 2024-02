Chiara Ferragni e Fedez, incontro nella casa di Milano/ Dagospia: “Scambio di lettere tra gli avvocati”

Chiara Ferragni e Fedez: l’indiscrezione di Dagospia sul presunto incontro a Milano

Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere i protagonisti del gossip del momento a causa della crisi matrimoniale che li ha investiti. Dopo l’intervista rilasciata dall’imprenditrice digitale al Corriere della Sera, Dagospia ha lanciato una nuova indiscrezione sui Ferragnez. Secondo quanto fa sapere il portale di Roberto D’Agostino, Fedez e la Ferragni si sarebbero incontrati nella loro casa di Milano venerdì scorso.

L’incontro tra i due coniugi, tuttavia, non sarebbe stato pacifico. Stando a quanto fa sapere Dagospia, infatti, l’intervista rilasciata dalla Ferragni al Corriere della Sera avrebbe fatto infuriare Fedez e la voglia di mantenere un basso profilo in un momento particolarmente complicato. L’incontro nella casa coniugale avrebbe così dato modo agli avvocati dei due di scambiarsi delle lettere dal tono accesissimo.

Chiara Ferragni e Fedez: l’incontro nell’attico milanese e la presunta lite di San Valentino

L’incontro nell’attico milanese non avrebbe portato alla pace tra Chiara Ferragni e Fedez che, stando a quello che riporta Dagospia, sarebbero lontani al punto che gli avvocati si sarebbero già scambiati delle lettere dai toni accesi. Proprio l’intervista al Corriere della Sera avrebbe spinto Fedez a raggiungere la moglie nell’attico milanese per un confronto non avendo gradito la scelta di rilasciare l’intervista in tale momento.

Sempre secondo quanto riporta il portale di Roberto D’Agostino, i rispettivi avvocati sarebbero al lavoro mentre continuano a circolare rumors su quelli che sarebbero stati gli ultimi giorni della coppia prima della crisi. Pare, infatti, che durante la cena di San Valentino di cui avevano mostrato dei dettagli sui social, i due abbiano litigato duramente.

