Chiara Ferragni e Fedez, mistero sulla crisi di coppia: foto non convince/ Fan insorgono: “Tutto marketing”

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme solo per marketing? Fan insinuano il dubbio

Non c’è pace per Chiara Ferragni e Fedez e non solo per le ormai notissime vicende legali relative al Pandoro Balocco e la finta beneficenza ma anche e soprattutto per la loro vita privata. Da settimane, infatti, ormai circolano sempre più insistenti le voci di una presunta crisi tra i due ai quali si susseguono sistematicamente delle smentite da parte dei diretti interessati, ma qual’è la verità?

La strategia di Chiara Ferragni e Fedez (di recente finiti nel mirino di Morgan) per allontanare gossip e pettegolezzi su una loro presunta crisi è chiara. L’imprenditrice digitale ed il rapper postano moltissime foto non solo dei piccoli Leone e Vittoria ma anche di loro due insieme che appaiono felici e affiatati. L’influencer continua a postare foto con abiti di noti brand come se nulla fosse apparendo raggiante accanto al marito. Tuttavia, i tanti fan della coppia hanno iniziato ad insinuare che si tratti solo di marketing.

Chiara Ferragni e Fedez e le voci insistenti di crisi: interviene il team

Nei giorni scorsi era stato il settimanale Vanity Fair a calcare la mano ipotizzando che Chiara Ferragni e Fedez fossero ad un passo dal divorzio: “Nel pomeriggio del 19 gennaio Chiara Ferragni è stata vista entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia. Chiara è arrivata da sola, accompagnata dal suo autista, ed è sparita dietro a un grosso portone. Cos’è successo dentro quelle mura non è e non sarà pubblico, almeno per il momento.” Pronta però era stata la smentita da parte del Team dell’imprenditrice.

Adesso Fedez e Chiara Ferragni postano foto sui social in cui appaiono come una famiglia felice e non è chiaro se lo sia davvero o è solo una strategia comunicativa. In molti però insinuano il dubbio, Fedez in questo periodo ha creato non pochi problemi alla moglie con le sue uscite contro i giornalisti e ciò sembra abbia creato malumori nella coppia. Ma si tratta appunto solo di supposizioni.











