Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta dopo la crisi?/ Galeotta una cena a Milano…

Chiara Ferragni e Fedez: torna il sereno?

Novità su Chiara Ferragni e Fedez sempre più al centro di gossip. La partecipazione della Ferragni al Festival di Sanremo 2023 e il bacio di Fedez con Rosa Chemical durante la finalissima, hanno infiammato il mondo del gossip alla ricerca di notizie sulla presunta crisi che sarebbe scoppiata tra i due. Da giorni, i Ferragnez non si mostrano insieme sui social dove, però, continuano a pubblicare contenuti. Se Fedez ha annunciato la partenza del suo nuovo podcast, Chiara, impegnata alla Fashion Week di Milano, ogni giorno pubblica gli outfit che indossa per assistere alle varie sfilate.

Fedez e Chiara Ferragni, è vera crisi?/ Lui avrebbe cercato ospitalità da amici, ma…

Nessuna foto insieme per i Ferragnez, almeno fino ad oggi. Dagospia, infatti, ha pubblicato alcune foto della Ferragni e Fedez in cui sono insieme durante una cena in quel di Milano. Negli scatti di Alberto Dandolo, la coppia si gode una cena durante un evento mondano e il clima appare abbastanza sereno.

Chiara Ferragni e Fedez: preso insieme anche sui social?

Sorridente e sereni, Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti delle foto di Alberto Dandolo che li ha pizzicati durante una cena a Casa Cipriani in quel di Milano. Nelle foto s’intravede un sorriso di Chiara che appare raggiante e tranquilla. Le foto di Dandolo sono diventate immediatamente virali e sembrano mettere fine ai rumors su una presunta crisi matrimoniale tra i due.

Chiara Ferragni e Amazon a Sanremo/ Rai "Immagini esclusive" (ma si possono comprare)

Nessuna dichiarazione da parte dei Ferragnez che, da giorni, non si mostrano insieme sui social. Chiara, oltre a pubblicare contenuti degli eventi mondani a cui sta partecipando, Fedez sta condividendo solo foto e video dei suoi nuovi progetti. I fan, tuttavia, aspettano una nuova foto di coppia. Arriverà presto?

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni, accordo Rai segreto?/ Striscia: esclusiva Amazon su lite con Fedez

© RIPRODUZIONE RISERVATA