Chiara Ferragni e Fedez, palpatine e sguardi sexy/ “Che fregna”: siparietto hot…

Siparietto hot tra Chiara Ferragni e Fedez su Instagram. La coppia, dopo aver lasciato a casa il figlio Leone, hanno trascorso la scorsa serata in un ristorante di Milano per festeggiare il compleanno di un amico. Per l’occasione, l’influencer contro cui nei giorni scorsi si è scagliato Giancarlo Magalli, ha indossato un outfit rosa formato da minigonna e maglioncino. Seduti al tavolo, tra una portata e l’altra, Fedez ha ingannato l’attesa postando una serie di storie su Instagram con cui ha mostrato la bellezza della moglie. “Che fregna che sei” – dice Fedez – “fammi vedere un po’”, aggiunge poi alzando la gonna della Ferragni che mostra così ai followers del marito la coscia. Non contento, poi, il rapper decide di testare con mano le forme della sua dolce metà ricevendo in cambio prima uno sguardo sexy e poi uno sguardo indiavolato per un commento che non è piaciuto a Chiara.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: “CHE FREGNA, QUESTE TET*E FINTE…”

Innamorato della sua bellissima moglie, Fedez, anche al ristorante, non riesce a non dedicare le proprie attenzioni a Chiara Ferragni. Toccando il seno della sua consorte, il rapper dice: “ma queste tette finte“, illudendo che le forme della moglie siano merito di un push-up. Chiara, però, fulmina il marito con lo sguardo e lo rimprovew prontamente: “ma che finte”, sbotta l’influencer che, proprio nei giorni scorsi, ha mostrato con orgoglio il suo seno che, pur non essendo grande, è comunque perfetto per il suo corpo e, soprattutto naturale. Una scena divertente quella di Chiara Ferragni e Fedez che hanno strappato un sorriso ai loro fans che continuano a seguirli con affetto. Il matrimonio, dunque, non ha spento la passione tra la Ferragni e Fedez che, il prossimo anno, potrebbero decidere di allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina a Leone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA