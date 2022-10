Chiara Ferragni e Fedez, scatto hot su Instagram/ I web insorge “avete venduto tutto della vostra vita”

Chiara Ferragni e Fedez scatto sexy su Instagram: l’opinione del web

Chiara Ferragni e Fedez non sono estranei a foto che destano più di una polemica sui social. La coppia più seguita e amata di sempre ha sempre pubblicato scatti “osando” un po’ e attirandosi su di sé sia critiche che complimenti. Questa non fa eccezione.

Nell’ultimo scatto pubblicato dall‘influencer, Fedez è steso su Chiara Ferragni; entrambi nudi, la foto sembra scattata in un momento di intimità sessuale che ha diviso il web. Se da un lato c’è chi ha apprezzato l’artisticità della posa e del momento, alcuni lo hanno criticato: “Bella foto ma a volte mi chiedo se sia tutto necessario”, Io penso che qui si abbia esagerato un po’ troppo un po’ di riservatezza anche se vip nn guasterebbe“, “Sarete anche ricchi ma avete venduto tutto della vostra vita“, questi sono solo alcuni dei commenti degli utenti sotto al post della Ferragni.

Chiara Ferragni non è nuova alle critiche degli hater sulle sue foto più audaci. Uno dei commenti più pungenti lo ha ricevuto durante una sfilata del brand Miu Miu, in cui l’influencer sfoggiava un completo con la pancia scoperta e una mini gonna molto sensuale.

L’hater ha scritto: “Hai appena finito il turno di notte?”, Chiara Ferragni schifata da un tale insulti replica: “Che problemi hanno certe persone con le minigonne e i sexy look? Questo significa essere donna e poter indossare quello che voglio. Cerca nel dizionario“. Come riporta FanPage: “Quello “incriminato” è un total look Miu Miu. Chiara Ferragni per lo show della Maison ha indossato un crop top smanicato con logo jacquard color crema: costa 680 euro. Lo ha abbinato a un completo formato da minigonna a vita bassa con cintura (di una collezione precedente, non più disponibile online) e giacca corta con collo di montone. Quest’ultima costa 4000 euro.”

