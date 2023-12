Chiara Ferragni e Fedez: stravolti i piani per le vacanze di Natale/ Dopo il caso Balocco e Dolci Preziosi…

Chiara Ferragni e Fedez: é rinuncia al piano per le vacanze: s’infiamma il gossip sui Ferragnez

Sulla scia del caso mediatico e giudiziario Balocco e Dolci Preziosi, Chiara Ferragni torna al centro del gossip per la rinuncia in un dietrofront al piano per le vacanze convenute in famiglia, con Fedez.

La Ferragnez family, a quanto pare, rinuncia ai piani per le vacanze di Natale 2023. La web influencer più influente d’Italia nel mondo Chiara Ferragni insieme al rapper Fedez e i figli Leone e Vittoria sarebbero dovuti approdare in qualche località sciistica, in montagna a quanto pare, e ne sarebbe stato certo anche Fedez che nei giorni segnati dall’Avvento per le festività natalizie così confermava i piani per una lunga sessione di relax: «Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences».

Con queste dichiarazioni rilasciate il 14 dicembre, il giorno prima della notizia della maxi multa comminata dall’Antitrust all’influencer (accusata di un tornaconto d’immagine con pubblicità «ingannevole»), Fedez replicava alla curiosità degli internauti in una sessione di botta e risposta via box su Instagram. E a seguito del caso Balocco & Dolci Preziosi, i piani dei Ferragnez per le vacanze a cavallo tra il Natale 2023 e l’Epifania 2024 sembrano dirsi stravolti.

Fedez e Chiara Ferragni restano a Milano, per le vacanze di Natale

Fedez e Chiara Ferragni rimangono, a quanto pare, per la prima volta dopo anni nella storia del loro matrimonio, nella loro residency in City Life nel milanese per, le festività. Questo, mentre nel web, la roccaforte dei coniugi webstar, l’opinione degli internauti si divide. Tra chi supporta Chiara Ferragni, nel mezzo della crisi d’immagine che la travolge con tanto di perdita di seguito social e la chiusura di una collaborazione importante nel mondo Fashion, e chi invece taccia l’influencer di truffa, definendola la nuova Wanna Marchi.

Chiara Ferragni non ha ancora rotto il silenzio social sul caso che la coinvolge, se non con un video di scuse in cui fa mea culpa di un errore di comunicazione per cui farebbe intendere che con l’acquisto dei Pandoro Pink Christmas firmati Balocco i clienti contribuirebbero direttamente ad una donazione in aiuto all’Ospedale San Margherita di Torino. Questo, quando la donazione da parte di Balocco veniva fatta prima della collaborazione “FerragnixBalocco”. Fedez invece ha ricominciato a postare video. Non si fa vedere il rapper e la moglie non compare mai, al rientro social di lui, ma i protagonisti delle sue stories rimangono i figli dei Ferragnez. Fedez ha condiviso la reazione di Leone e Vittoria ai regali di Natale.

E per la giornalista Guia Soncini di Linkiesta, l’imprenditrice digitale stava preparando le valigie per una vacanza in montagna come pianificato mesi prima, ma le inchieste apertesi a Milano e Cuneo sul caso avrebbero fatto saltare i piani natalizi di Chiara Ferragni e la Ferragnez family , con la webstar bionda avvistata al Parco Sempione con i figli il giorno della vigilia di Natale. Incalzata dal Corriere della sera sul suo current mood, lei ha al momento riferito che sta bene, ma rimane l’Instagram-offline.











