Chiara Ferragni e Fedez/ Toccanti auguri per compleanno di Leone: “Due anni fa…”

Nessuno avrebbe mai puntato un soldo su di loro, in molti non hanno creduto sin da subito alla loro relazione ma, alla fine, Chiara Ferragni e Fedez non solo hanno fatto ricredere tutti sposandosi ma hanno dato alla luce il piccolo Leone che oggi compie gli anni e al quale i due hanno dedicato oggi parole d’amore sui social. Una giornata importante in cui in molti celebrano il loro papà e in cui Fedez si si ritrova ad essere festeggiato e festeggiare allo stesso tempo la nascita dell’amato figlio, il giorno che gli ha cambiato la vita. La prima a prendere la parola sui social è stata proprio l’influencer che, postando una serie di scatti degli ultimi due anni formato famiglia, ha poi scritto: “Buon compleanno amore della mia vita. Due anni fa hai cambiato la mia esistenza per sempre e non posso sentirmi più che fortunata nel vedere ogni giorno il tuo bellissimo sorriso. Ti amo da impazzire amore mio”.

GLI AUGURI DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ AL PICCOLO LEONE

Meno parole sono quelle usate da Fedez che ha postato su Instagram un piccolo video in cui sono racchiusi tutti i momenti più belli ed importanti della vita di Leone da quando era nel pancione passando per la nascita e finendo ai primi passi e alle prime parole. Un anno che i tre hanno passato insieme sotto lo sguardo vigile dei fan e di coloro che sono pronti a prenderli di mira al primo “sbaglio”. Oggi però Fedez mette da parte tutto per il suo piccolo Leone a cui scrive: “Tanti auguri amore della mia vita”. Il piccolo Leone oggi compie due anni ma per lui sarà un compleanno “normale” visto che siamo tutti costretti in casa, per la grande festa ci sarà tempo, si spera.



