A volte basta la miccia più timida per incendiare la curiosità dei fan, soprattutto quando lo sfondo è il gossip e la cronaca rosa. Tornano ad accendersi i riflettori su Chiara Ferragni e Fedez soprattutto il terribile lutto che ha colpito il rapper nei scorsi giorni: la scomparsa della sua amata nonna. In una circostanza così difficile da gestire dal punto di vista emotivo, l’influencer ha messo da parte rancori e ruggini degli ultimi mesi ed ha dimostrato la sua vicinanza nei confronti dell’ex marito con un eloquente gesto sui social.

Ovviamente, il like di Chiara Ferragni non poteva che alimentare ulteriori interrogativi paralleli come la possibilità di un ritorno di fiamma con Fedez; a domanda diretta, l’influencer non si è certo smentita o tirata indietro nella risposta.

Come anticipato, nei giorni scorsi Fedez è stato colpito dal tremendo lutto della sua amata nonna; il rapper era molto legato a lei e con un toccante post sui social ha condiviso con i fan l’immenso dolore. E’ appunto spuntato anche il like di Chiara Ferragni che, seppur con poco, ha comunque mostrato vicinanza all’ex marito dopo le bordate a distanza che spesso abbiamo raccontato nel corso di queste settimane. Un gesto di vicinanza che si limita alla situazione delicata o che potrebbe essere il preludio per un riavvicinamento sentimentale? L’interrogativo – secondo il mondo del web – sarebbe lecito e lo dimostra una domanda posta da un fan alla quale l’influencer ha replicato senza particolari giri di parole.

Chiara Ferragni perentoria su un possibile ritorno di fiamma per Fedez: “Never!”

Ma arriviamo al punto, cosa è stato chiesto a Chiara Ferragni? Come racconta Novella2000, un utente sui social l’ha appunto incalzata a proposito della possibilità di un ritorno di fiamma per Fedez. “Ma alla fine tu e Fedez quando tornate insieme che non l’hanno ancora detto? L’interrogativo, condito anche da una evidente ironia, ha attirato la tempestiva risposta dell’influencer: “Never ever”. 2 parole, breve e concisa, quanto basta per chiudere il discorso senza lasciare spazio a interpretazioni.

