Niente guerre: si profila una separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer e il rapper potrebbero dirsi addio dal punto di vista legale in modo pacifico per evitare strascichi familiari. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le parti sono vicine a un accordo che potrebbe portarli nel giro di poche settimane alla separazione legale e tra sei mesi al divorzio. Si parla di ottimismo riguardo la chiusura della trattativa incanalata sui binari dell’affidamento congiunto dei due figli e al contributo da parte di entrambi del loro mantenimento.

Fedez e la rissa con Cristiano Iovino: "Lo ammazzo, io sono di Rozzano"/ La testimonianza di un buttafuori

Da un lato l’avvocato Daniela Missaglia per l’imprenditrice digitale, dall’altro i legali Andrea Pietrolucci, Pompilia Rossi e Alessandro Simeone per il cantante, stanno curando l’intesa per la quale i due figli potranno trascorrere lo stesso tempo con i genitori nelle rispettive case, forse un po’ di più in quella della madre. Gli ex coniugi dovranno occuparsi delle spese di mantenimento quando avranno i figli con loro.

Chiara Ferragni, chiusa inchiesta pandoro Balocco e uova per truffa aggravata/ 2,2 milioni ingiusto profitto

Pare che l’artista si sia mostrato disponibile a sostenere spese extra per i figli, come per l’istruzione e l’attività sportiva. La procedura prevede che quando l’accordo sarà raggiunto, dovrà essere depositato al giudice con la richiesta di separazione consensuale e divorzio per l’omologazione.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, COME È STATO RISOLTO IL NODO MANTENIMENTO

Le indiscrezioni raccolte dal Corriere differiscono da quelle diffuse nelle scorse ore dall’Ansa, secondo cui Fedez potrebbe stare con i figli solo a weekend alterni. Inoltre, era trapelata l’intenzione da parte di Chiara Ferragni di farsi carico da sola del mantenimento dei due figli, visto che c’era stata una diatriba per l’assegno. A tal proposito, il settimanale Oggi aveva rivelato che la richiesta dell’influencer era di 20mila euro al mese, mentre ammonterebbe a 5mila euro la proposta del rapper.

Valerio Staffelli "Fedez vuole portarmi in tribunale"/ Video Striscia la notizia: "Mi ha mandato vocali e..."

Ora però emerge che le spese per il mantenimento saranno divise a metà. Pare anche che l’imprenditrice digitale abbia insistito per una soluzione pacifica, infatti i suoi legali e quelli dell’ex marito sono a lavoro per preparare le carte da depositare il prima possibile in tribunale. A meno che non ci siano colpi di scena, la separazione sarà consensuale, visto che Chiara Ferragni non vuole negoziare con Fedez.