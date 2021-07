Chiara Ferragni e Fedez/ Video: “Che succede se segnano?”. Lui esasperato “Non lo so”

Chiara Ferragni e Fedez in versione tifosi per Italia-Spagna diventano virali. I Ferragnez erano tra i 17.414.000 spettatori che hanno seguito l’impresa azzurra davanti ai teleschermi di Raiuno. Tornati a Milano dopo la piccola vacanza che si sono concessi a Forte dei Marmi, Chiara Ferragni e Fedez hanno seguito la partita dalla loro casa. Seduti sul divano, davanti al televisore, hanno sofferto, atteso e festeggiato per l’impresa dei ragazzi di Roberto Mancini. Sui social, la coppia ha condiviso alcuni filmati della serata casalinga trascorsa e il video pubblicato dall’influencer e girato mentre l’Italia di giocava il tutto per tutto alla lotteria dei rigori, in poco tempo, ha fatto il giro del web conquistando gli utenti. A divertire tutti sono le domande di Chiara, ma anche la reazione di Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano in ritardo la vittoria dell’Italia

Alta tensione in casa Ferragnez durante i calci di rigore tra Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer, da Milano, consiglia di attuale qualche “tattichina” facendo delle finte per beffare il portiere spagnolo. “Ma se lo facciamo e lo fanno anche loro?”, chiede poi al marito avendo perso il conto dei rigori già tirati. “Non lo so amore”, risponde un esasperato Fedez. Poi seguono attenti gli ultimi calci di rigore, ma quando Jorginho tira quello decisivo battendo il portiere spagnolo, esultano per la realizzazione, ma non per la vittoria. “Abbiamo capito che avevamo vinto mezz’ora dopo”, ha svelato poi il rapper pubblicando il divertente video tra le storie di Instagram. Un video divertente e diventato virale in poco tempo.

