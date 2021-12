Chiara Ferragni e Fedez: “Vittoria sta male”/ “Nostra figlia ha la febbre, tampone…”

Chiara Ferragni e Fedez spaventano i fan sui social, annunciando che la loro figlia Vittoria sta male. In particolare, l’influencer e il rapper hanno reso noto che non trascorreranno il loro Natale in montagna, più precisamente in Trentino, dove si trovavano da qualche giorno, e che hanno deciso di fare ritorno a casa a seguito del peggiorare delle condizioni di salute della piccola, nata nove mesi fa. Come si evince dalle Stories pubblicate dalla Ferragni su Instagram, “Leone aveva la febbre, ora ha solo la tosse, ma a stare male è Vittoria. Dopo lo spavento che ci siamo presi qualche mese fa, con il ricovero, preferiamo tornare a casa, a Milano”.

I piccoli sono risultati entrambi negativi al Coronavirus, hanno fatto sapere i loro genitori, ma, come dichiarato da Fedez, “purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo), ma dopo la brutta esperienza per il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza”.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, LA LORO FIGLIA VITTORIA STA MALE: “SPERIAMO DI ESSERE TUTTI PIÙ FORTUNATI”

Chiara Ferragni e Fedez, a proposito della loro figlia Vittoria, hanno poi condiviso una speranza con tutti i loro follower: “Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l’anno prossimo”. Un auspicio che chiaramente condividiamo anche noi de “Il Sussidiario.net”, visto che i primi mesi di vita della piccola Vittoria non sono stati facilissimi, considerato il ricovero dello scorso ottobre con febbre alta, difficoltà respiratorie e disidratazione.

All’epoca, infatti, la bimba era stata colpita dal virus respiratorio sinciziale, che in autunno ha letteralmente imperversato tra i neonati, soggetti più fragili al suo cospetto e nei quali può provocare una sintomatologia grave. Un vero e proprio incubo per papà Fedez e mamma Chiara, che stavolta, all’insorgere del rialzo termico, hanno optato per un atteggiamento di prudenza, rinunciando al Natale sulla neve e facendo ritorno a Milano.



