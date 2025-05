Ed ecco arrivato il colpaccio finale per l’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati ufficialmente. Solo due settimane fa si parlava di un ricongiungimento dopo una lite, con una paparazzata di Chi che li vedeva mano nella mano pronti a fare pace dopo una lunga discussione che l’aveva portata a piangere insieme alle amiche per qualche giorno. Ma torniamo a noi. La bella influencer ha destato sospetto dopo un compleanno passato in maniera strana, senza accanto il compagno rampollo Pirelli.

Tutti si sono accorti dell’assenza del fidanzato e soprattutto, chi la conosce da vicino racconta che Chiara Ferragni è “inca****a nera” e che avrebbe detto basta a tutti coloro che le stanno chiedendo di parlarle di quella storia d’amore. In effetti, dopo tante delusioni subite negli ultimi anni, tra il divorzio da Fedez e quest’ultima relazione che a quanto pare è stata un’altra batosta dalla quale dovrà guarire di nuovo. A rivelare tutto è stato MowMag, che racconta alcuni dettagli in più della relazione ormai scoppiata. Andiamo a sentire cos’hanno rivelato.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, è finita: ecco le ipotesi

“Chiara Ferragni avrebbe scelto di chiudere la porta, stavolta senza lasciare spazio a fraintendimenti“, dice MowMag, “che la fine di una storia che non vorrebbe neanche commentata nel racconto pubblico“. Poi, il magazine continua: “Anche se è inevitabile, vista la notorietà dei due protagonisti e di quello che, in particolare lei, rappresentano nell’ambito del gossip italiano“. Ancora buio totale invece sui motivi della rottura dato che l’unica cosa certa del momento è che la storia sia arrivata al capolinea.

Le ipotesi sulla fine della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tantissime: di mezzo potrebbe esserci la famiglia di lui, poco disposta ad accogliere l’imprenditrice visti gli ultimi accadimenti legali. Oppure, si tratta semplicemente di divergenze caratteriali. Del resto la Ferragni sarà diventata sempre più selettiva, soprattutto in seguito ai presunti tradimenti di Fedez con una relazione che forse non la rendeva così tanto felice. Al momento non ci resta che aspettare possibili conferme dalla diretta interessata, anche se stavolta sarà difficile: “inca****a nera”, non ne vuole assolutamente parlare.