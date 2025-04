Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: i dettagli della breve crisi

Qual è la verità dietro la presunta crisi in corso tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Negli scorsi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci legate ad una possibile rottura nel loro rapporto e, tra un’indiscrezione e l’altra, in molti si sono domandati se la loro storia d’amore fosse ormai giunta al capolinea. Effettivamente qualcosa sembra essere successo nell’ultimo periodo, un evento che ha portato la coppia ad allontanarsi per poi fortunatamente ritrovarsi; la crisi è infatti rientrata, ma che cosa è successo?

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati?/ "La mamma di lui festeggia", retroscena

Come illustrato da alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi, che fornisce i dettagli di questo allontanamento e riavvicinamento nel nuovo numero da domani in edicola, la coppia sarebbe effettivamente andata incontro ad una piccola crisi. L’imprenditore avrebbe infatti trascorso un breve soggiorno a Portofino assieme ai suoi figli ma senza la sua dolce metà, la quale invece si trovava in un agriturismo nella provincia di Bergamo circondata dalla famiglia, dai figli alla sorella Francesca, e da un gruppo di amiche.

Chiara Ferragni, scontro sul bilancio: "Conti non veritieri"/ Piano per salvare Fenice dopo scandalo pandoro

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme: lo scoop di Chi

Come ricostruito da Chi, sia Chiara Ferragni che Giovanni Tronchetti Provera avrebbero trascorso un breve periodo separati ma comunque incollati al telefono. L’obiettivo della coppia è stato infatti quello di una rapida riappacificazione che, dopo una brevissima rottura, è effettivamente arrivata; il settimanale ha infatti pubblicato alcuni scatti dei due in dolce compagnia, la scorsa domenica, a pranzo a Milano assieme ad alcuni familiari dell’imprenditrice digitale.

La coppia avrebbe così ritrovato la serenità perduta e le nubi di una possibile crisi in corso sembrano ora solo un lontano ricordo. I primi rumors sulla coppia hanno iniziato a circolare lo scorso autunno, sino a quando entrambi sono usciti allo scoperto pur cercando per quanto possibile di limitare l’esposizione mediatica, soprattutto considerata la massima riservatezza del manager del gruppo Pirelli che ha sempre preferito schivare i riflettori della cronaca rosa.

Chiara Ferragni e Fedez: gli emozionanti auguri per i 7 anni del piccolo Leone/ Gli ex coniugi di nuovo uniti