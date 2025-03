Non è stato un periodo semplice per Chiara Ferragni, e gli ultimi giorni non sono stati un balsamo per le sue ferite, anzi, ha dovuto stringere i denti e pensare a come fare per salvare il suo impero dall’oblio, dato che la fiducia nei suoi confronti non è ancora stata restaurata presso i brand con cui lavorava di solito. Il pandoro-gate ha stravolto la sua vita anche sentimentale dato che il matrimonio con Fedez è finito nel peggiore dei modi.

Ora, però, sembra aver ritrovato il sorriso con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, conosciuto nel mondo dell’alta finanza ed erede di una grande fortuna. Il loro amore sta procedendo a gonfie vele come ha sottolineato il settimanale Chi che ha dedicato alla coppia un lungo editoriale, con tanto di foto mentre sono in vacanza a Sankt Moritz.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, il gossip: “Lui ha ritrovato il sorriso”

Dopo il suo matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni è impegnata dal punto di vista sentimentale con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Sembra essere una relazione seria, e non un venticello passeggero primaverile: sono stati beccati insieme a Sankt Moritz impegnati ad andare in bici e a divertirsi perché si sa, bisogna pur concedersi un po’ di relax dopo così tante ore al lavoro.

Come si legge sul settimanale Chi, l’imprenditore “ha ritrovato il sorriso”, segno che la presenza dell’influencer ha agito come una cura per la sua vita frenetica. Si legge anche che il mondo dell’alta finanza al momento non vede di buon occhio il cognome Ferragni dopo tutto quello che è successo. I figli d i lui (ben tre) e quelli di lei (due) si sono già conosciuti e hanno già fatto delle vacanze insieme. Intanto Chiara ha garantito tramite una holding un aumento di capitale di sei milioni per la sua società titolare dei suoi marchi al fine di salvare il salvabile.

