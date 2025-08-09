Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme a Ibiza: arriva la segnalazione che conferma tutto.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme in quel di Ibiza. Sull’Isola spagnola si trovava già la Ferragni che, dal settimanale Chi, era stata paparazzata insieme ad un’amica e ai figli senza, tuttavia, la presenza di Giovanni Tronchetti Provera con cui, dopo la rottura, c’era stato un riavvicinamento. I due, tuttavia, stanno vivendo quello che per molti è un ritorno di fiamma con molta discrezione. Nelle immagini pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi, l’imprenditrice digitale, reduce dal divorzio da Fedez, era apparsa serena e sorridente.

Per lei, tuttavia, non si tratta di una vacanza da single con figli e amiche al seguito. Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, infatti, a Ibiza è arrivato anche Giovanni Tronchetti Provera per vivere con l’imprenditrice digitale l’ultima parte dell’estate.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: cena a Ibiza

Ibiza è il posto che, lo scorso anno, ha permesso a Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetta Provera di incontrarsi e cominciare una frequentazione. Dopo essere usciti allo scoperto ed essersi allontanati, i due sarebbero tornati ufficialmente a frequentarsi. Come fa sapere la segnalazione di Deianira Marzano, infatti, i due avrebbero deciso di concedersi qualche giorno insieme a Ibiza dove tutto è cominciato.

Stando alla segnalazione ricevuta e pubblicata su Instagram dall’esperta di gossip, la Ferragni e Provera si sarebbero concessi una cena in un noto locale di Ibiza e la loro presenza non sarebbe passata inosservata agli occhi degli altri clienti. Dopo aver vissuto sotto le luci dei riflettori la sua storia con Fedez, ora, la Ferragni avrebbe deciso di vivere con più discrezione il nuovo capitolo della sua vita sentimentale.