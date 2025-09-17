Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera già in crisi: "Rifiutata al compleanno figlia": arriva lo scoop bomba di Gabriele Parpiglia, cos'è successo

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera già in crisi? Gabriele Parpiglia lancia lo scoop: “Rifiutata al compleanno della figlia”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera oppure i due sono già in piena crisi? Le notizie al riguardo sono discordanti e mentre Chi ha beccato la coppia insieme elogiando la capacità dell’imprenditore di districarsi tra la sua famiglia, formata dall’ex moglie Nicole Moellhausen ed i figli ed il rapporto con l’influencer milanese. Adesso a lanciare uno scoop clamoroso su come starebbero davvero le cose tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ci ha pensato Gabriele Parpiglia.

Stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia Chiara Ferragni non sarebbe ben vista dalla famiglia di lui soprattutto per l’eccessiva visibilità e attenzione mediatica che coinvolge anche loro. E non è tutto, il giornalista ha spifferato che Chiara Ferragni è stata rifiutata al compleanno della figlia di Giovanni Tronchetti Provera come ospite non gradita. Lo scoop di Parpiglia si inserisce in quello lanciato pochi giorni fa secondo il quale sottolinea che le tensioni tra la famiglia di Tronchetti Provera e la Ferragni sarebbero riesplose quando lei ha postato sui social uno scatto del compleanno di lei.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera felici e innamorati per il magazine Chi

Di tutt’altro avviso, invece, Chi che sottolinea come il rapporto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sia non solo solido ma anche in piena armonia con l’ex moglie di lui. Secono Chi, Giovanni ha trovato un suo modo per riuscire a conciliare impegni familiari, lo stare con i figli e costruire un rapporto solido con Ferragni. Il manager di Pirelli è stato fotografato prima in compagnia di Moellhausen e con una dei suoi tre figli e poi con Ferragni. Chi si lascia andare ad un elogio alla Ferragni: “Quando ha incontrato Chiara, Giovanni era reduce da un divorzio doloroso con tre figli, da Nicole. Un ragazzo serio, timido, riservato. E che sorrideva poco. Da quando Chiara è entrata nella sua vita, invece, è apparso più estroverso, capace anche di farsi volere bene dai fotografi”.

